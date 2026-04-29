San Sebastián regala 20.000 plantas de sus jardines para darles una segunda vida

El Ayuntamiento de San Sebastián ha comenzado esta semana el reparto gratuito de 20.000 flores y plantas de invierno que han sido retiradas de los parques y jardines de la ciudad. La iniciativa busca darles una segunda vida en los hogares donostiarras, coincidiendo con el cambio de estación. Entre las especies repartidas se encuentran caléndulas, alhelís, violas y bulbos de narcisos y tulipanes.

El reparto se está realizando durante estos días en horario de 10:00 a 14:00 horas. Los primeros puntos de entrega han sido el centro de la ciudad, en la plaza Okendo y en los jardines de Ondarreta en el Antiguo. La última oportunidad para recoger un lote será este jueves 30 de abril, a partir de las 10:00 horas, en la Plaza Pío XII de Amara, aunque no deberías retrasarte mucho porque los ejemplares se agotan enseguida en no pocas ocasiones.

Una segunda oportunidad para las flores

Numerosos ciudadanos han acudido a la llamada, como Conchi, que esperaba en la cola por segunda vez. En esta ocasión, no se pueden elegir las plantas, un hecho que una de las presentes comentaba: "una señora delante mía ha dicho, 'dame esta', le ha dicho, 'no, no, mal acostumbradas estáis'".

Para otros, el hallazgo ha sido una casualidad. Un matrimonio que paseaba por la zona tras una mañana complicada se ha encontrado con el puesto. "Nos han llamado por teléfono diciendo que no teníamos médico y hemos venido hasta aquí en por el autobús y hemos pasado por ahí", relatan. Ahora, las flores que han recogido tendrán un nuevo hogar en su terraza.

Este año, la cantidad de plantas disponibles se ha visto reducida. Según ha informado el Ayuntamiento, la celebración de la Copa del Rey en San Sebastián la pasada semana ocasionó daños en varios jardines de la ciudad, lo que ha provocado que se estropearan numerosas plantas.

20.000 plantas y flores de invierno muy variadas

Entre la variedad de flores y plantas que se reparten estos días en San Sebastián están las Violas, Prímulas, Caléndulas, Alhelí, Agératos, Miosotis, Boca de dragón y 5.000 bulbos de Narcisos y Tulipanes.

Las flores y plantas se entregan en un recipiente biodegradable fabricado a base de fibras vegetales y en una bolsa 100% reciclable.