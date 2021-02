Tomás Guasch: "Perdónales, Zidane, no saben lo que dicen"

No son días fáciles para el Real Madrid. Después de haber perdido Supercopa de España y Copa del Rey en las últimas semanas, y el tropiezo del pasado fin de semana ante el Levante, las dudas se ciernen sobre el entrenador y los jugadores. Por eso mismo, en la rueda de prensa de este viernes previa al partido del equipo madridista frente al Huesca, Zinedine Zidane se ha mostrado muy enfadado con los periodistas y ha querido reivindicar su papel y el de sus futbolistas, quienes levantaban el título de Liga hace apenas unos meses.

Sobre esa rueda de prensa ha querido dejar su valoración en Tiempo de Análisis Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego.

“Sherlock Holmes, el cuento, Sherlock y Watson. Iba a dedicar este comentario a la situación del Barcelona, cosa de detectives: ¿quién filtró el contrato de Messi?¿Quién ha contado lo de la rodilla de Ansu Fati? Misterios… Pero cuando habla Zidane, queridos, hay que parar las máquinas. Zidane habló esta mañana muy enfadado. Estuvo ‘magnifique’, ‘super’, extraordinario. Como la habrán leído, me limito a tres reflexiones desde mi condición de ‘Zidanista’, como toda persona honesta:

- Primero. No sé por qué el Madrid no le renueva y acaba con tanta tontería. Lo vengo pidiendo desde hace 15 días… No tengo ningún peso blanco.

- Segundo. Zidane pide respeto para él y para los jugadores, muchos de ellos son los que ganaron cuatro de cinco Champions, no veremos una cosa igual. No estamos finos, dice. Gran verdad. ¿LaLiga? Cortita si sigue el Atleti como está. Pero, ¿y la Champions, queridos? Los de cuatro de cinco, repito. Vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que pasa.

- Y el diagnóstico final que lo engloba todo, verdad indiscutible: habrá cambios la próxima temporada. Es complicado esto del Real Madrid, pero no tengas ninguna duda. Zidane es el mejor entrenador posible. Perdónalos, Zizou, no saben lo que dicen. Sigo con Sherlock...”

Zidane, en rueda de prensa: "Decidme a la cara que hay que cambiar el entrenador, no solo por detrás"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se enfadó en la sala de prensa al sentirse cuestionado por la mala racha de resultados de su equipo, pidió "respeto" y dejó una reivindicación personal y de sus jugadores, recordando que hace meses ganaron la Liga y prometiendo el máximo esfuerzo para "pelear al menos este año".

"Me reivindico con mis jugadores para que nos dejen trabajar. Tenemos el derecho de pelear, al menos este año. Es verdad que el próximo año hay que cambiar, pero este año dejarnos pelear a esta plantilla que ganó la liga el año pasado, no hace diez. Un poco de respeto. Decidme a la cara que hay que cambiar el entrenador, pero no solo por detrás", dijo con tono de enfado.

Zidane aseguró con rotundidad que no dimitirá porque se siente "responsable" de la actual situación y dejo entrever que a final de campaña el club realizará cambios profundos.

"Si hay cosas que no funcionan hay que ver al responsable y yo lo soy de esta plantilla. El próximo año seguro hay que hacer algo, pero esta temporada esta plantilla se merece seguir y dar la cara. A nuestra afición le digo que vamos a dar la cara pase lo que pase y a intentar dar una alegría. Quieren vernos ganar y jugar bien al fútbol. Lo vamos a intentar", manifestó.

El Real Madrid, en cuadro para visitar al Huesca

El regreso de Nacho Fernández tras superar el coronavirus es la única novedad positiva del Real Madrid para su viaje a Huesca, que realiza con una convocatoria reducida de 17 futbolistas, con plaga de bajas por lesión y la sanción del brasileño Militao, que dejan en doce los jugadores de campo disponibles para Zinedine Zidane de la primera plantilla.

Las bajas de última hora de Sergio Ramos e Isco Alarcón se suman a las ausencias por lesión de Dani Carvajal, Lucas Vázquez, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo. Sumadas al partido de sanción que debe cumplir Militao tras ser expulsado frente al Levante, provocan una convocatoria de circunstancias, reducida en número y con los jugadores justos de la primera plantilla.

Zidane se ve obligado a tirar del Castilla para llegar a 17 convocados, dando continuidad al central Víctor Chust y citando como cara nueva al extremo Marvin Park.