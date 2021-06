Tomás Guasch: "Pase lo que pase en octavos, Italia ha vuelto"

Italia llega a octavos trasmitendo una sensación de firmeza y poderío no vista en ninguna otra selección en esta Eurocopa. El comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE,Tomás Guasch, ha valorado en Tiempo de Análisis el regreso de Italia a la primera plana. Una selección que ha reconquistado a su afición y que sueña con estar en Wembley el próximo 11 de julio.

No hay librito hoy, hay camiseta a Puskas, al mayor galopante: por su graduación en el ejército y por la condición que tenía de 10, de ida y vuelta que se le acaba el campo. En España 5 pichichis y 3000 goles. Así que un homenaje a esta Hungría que tanto nos ha hecho vibrar en este campeonato, que llevó a Alemania hasta el extremo, compitió con una dignidad tremenda en el grupo de la muerte y su marcha la sentimos todos. La mejor hasta ahora ha sido Italia; venía de un fracaso estrepitoso en el mundial y se ha subido unir y formar un equipo joven. En su último partido 1-0 con Galés, su equipo fue Donnaruma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti y Chiesa. Suplentes, Meret, Sirigu, Di Lorenzo, Acerbi, Locatelli, Barella, Castrovilli, Cristante, Spinazzola, Inmobile, Insigne y Raspadori. Los bajamos por la escalera del metro y el pueblo conoce a 3 o 4. No hay un Meazza, Piola, Baressi, Maldini, Rivera, Riva, Del Piero, Baggio, no hay ninguno de estos. En cuanto a glamour y a nombre futbolístico, la Italia más discretilla de los últimos tiempos, pero juegan muy bien en todas las zonas del campo, es un equipo divertidísimo de ver y que realmente ha confirmado las expectativas con las que venía de una gran racha de triunfos y un juego razonablemente bueno. ¿Qué supone esto? Que sin grandes estrellas también se puede hacer un equipo que puede gustar, que puede ganar y ser la sensación del torneo. No hace falta remontarse a grandes mitos del fútbol italiano y su afición no está pendiente de ello, es lo que hay ahora y estos tíos se han ganado el crédito de todo el mundo. ¿Es tan díficil esto? ¿Se puede conseguir? No sé que será de ellos, igual les elimina Austria en octavos; no lo creo, pero aunque así fuera, Italia ha vuelto y ha vuelto a lo grande. ¡Viva Hungría! ¡Viva Italia! ¡Y viva España! A ver si hay suerte.

Italia, primera selección clasificada para los octavos La selección italiana goleó 3-0 a Suiza con un doblete de Locatelli y un gol de Inmobile y se aseguró el pase a octavos. Chiellini se retiró lesionado. 16 jun 2021 - 20:33





El estado de forma de Italia

La selección que dirige el ex entrenador del Manchester City, Roberto Mancini, cuenta por victorias sus tres partidos en esta Eurocopa. Un 9 de 9 que alarga una racha que viene de lejos y es que la Azzurra, venció con firmeza en los tres encuentros disputados hasta el momento en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 y tampoco se dejó punto alguno en los dos últimos duelos en la UEFA Nations League,

Concretamente, Italia no empata un partido desde octubre del pasado año, 11 victorias seguidas entre todas las competiciones. Sin embargo, el dato más contundente viene cuando se busca su última derrota: el combinado de Roberto Mancini no pierde un partido desde finales de 2018 cuando cedió 1-0 ante Portugal. En total, 30 partidos consecutivos sin perder hasta la fecha. Este sábado buscan prolongar la racha frente a Austria.





El crecimiento de Hungría

La selección que dirige el italiano Marco Rossi estaba firmando una gran clasificación a la Eurocopa allá por 2019, pero se cayó en la recta final cosechando únicamente 3 puntos de 12. Este hecho, sin embargo, lejos de amilanarles, les motivó para afrontar un playoff de ascenso en el que se colaron en la Eurocopa derrotando a Bulgaria y a Islandia a partido único.

Hungría llegaba así a una competición en la que todos los equipos del Grupo F contaban con 3 puntos ante ellos y quitando su primer encuentro ante Portugal, esto ha estado muy lejos de la realidad. La selección de Rossi empató con Francia en un partido cerradísimo y tuvo contra las cuerdas a Alemania en el encuentro más emocionante de la Eurocopa hasta la fecha. Un partido que acabó en empate, pero en el que los húngaros estaban a falta de siete minutos, ganando a toda una Alemania y clasificándose así para octavos de final como tercera.

Hungría, después de 44 años de ausencia, acumula dos Eurocopas consecutivas. Desde 2014, poco a poco, el mundo del fútbol está viendo como vuelve a coger vuelo un país que fue subcampeón mundial dos veces en el Siglo XX.