Tomás Guasch: "Al Madrid le han pitado en casa un penalti en liga y media; al Barça, en el Camp Nou, diez"

Un viernes más, Tomás Guasch se pasa por el 'Tiempo de Análisis' para recomendarnos un libro a la vez que habla de un tema de actualidad. En esta ocasión, la estadísticas de los penaltis a favor del Real Madrid y del Barcelona en sus respectivos estadios.

"Hola. Un librito ya de culto ‘La forja de la gloria’ del maestro Antonio Escohotado, que en gloria está, en colaboración con otro magnifico, Jesús Bengoetxea. Dicen aquí los autores ‘Breve historia del Real Madrid contada por un filósofo aficionado al fútbol’ Una maravilla.

Carlo Ancelotti: "¿El cómic de Mbappé? Los niños tienen que perseguir sus sueños" El técnico blanco respondió así a la publicación del jugador francés donde aparece de niño soñando con jugar en el Bernabéu. Sobre Isco, ha asegurado no tener ningún problema. 03 dic 2021 - 13:43

Esto nos da pie para nuestro comentariete de hoy que me recuerda aquel chiste del sacerdote que está confesando a una señora y esta le dice, “Padre, me confeso de haber tenido pensamientos impuros’” Y le pregunta: “Pero oiga señora, ¿usted qué edad tiene? 92 años, pero me gusta recordarlo”.

A mí me pasa lo mismo. El otro día, el gran Pedro Martín nos hacía caer en la cuenta. En la última liga y media, la pasada y lo que llevamos de esta, al Real Madrid en casa le han pitado al favor un penalti y tres en contra. Un penalti en liga y media. En el Camp Nou, a favor del Barcelona, diez. Es otra leyenda negra que convendría desmontar, pero bueno, de momento nos da para mucha risa.

El año pasado fueron dos penaltis a favor del Madrid en toda LaLiga, vamos a acercarnos a final de la primera vuelta, le pitaron uno, el quinto ante el Celta en un partido que acabó 5-2, que tuvo una influencia decisiva para el resultado. En vez de 4-2 fue 5-2. Es divertido. Penaltis. Leyendas extrañas. Pues eso, ‘La Forja de la gloria’ de don Antonio Escohotado, hay cosas muy divertidas, una de ellas desmontando la leyenda negra de Di Stéfano".

El Real Madrid, en pleno 'Tourmalet' de partidos

Después de los partidos ante Sevilla y Athletic, el Real Madrid se pide este fin de semana a la Real Sociedad en uno de los partidos más importantes de la jornada.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó la "buena condición física" de su plantilla antes de ese encuentro, en la que no ve "cansancio" para afrontar los complicados encuentros en los próximos nueve días, el primero de ellos ante la Real Sociedad, conjunto del que puso en valor su "calidad defensiva", al mismo tiempo que se dirigió a Kylian Mbappé para decir que "los niños tienen que perseguir sus sueños".

"No hay alarma, estamos evaluando en cada partido la condición física de los jugadores, hasta ahora no tenemos alarma. Hoy ha vuelto Bale, no va a estar en la convocatoria, pero la próxima semana estará listo, Ceballos está entrenando solo... Casi todo la plantilla está en buena condición física. Veo al equipo bastante bien, no he visto cansancio hoy. Yo cambio mirando un poco la estadística", argumentó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro de liga frente a la Real Sociedad.

El técnico italiano aseguró que no piensa en los compromisos ante Inter de Milán y Atlético de Madrid. "Ahora el foco está en la Real Sociedad, voy a poner la mejor alineación para ganar el partido. Casemiro jugará, no pasa nada si es amonestado", añadió sobre la acumulación de partidos de Casemiro, Kroos y Modric.

"No se si podrán jugar los tres partidos seguidos, hoy tengo que pensar si pueden contra la Real Sociedad, lo pensaré hasta mañana. Si Modric duerme mal y se siente cansado, no lo meto, está claro", insistió.

Ancelotti destacó el buen papel de Vinicius y Benzema en los últimos partidos. "Cuando un delantero marca goles es difícil quitarlo, para no romper esta dinámica", señaló. "Casemiro es el balance de este equipo, el equilibrio que da es tan importante como marcar un gol o salvarlo. Por detrás de Casemiro hay jugadores muy buenos como Camavinga o Blanco, pero no tienen la experiencia que tiene Casemiro. En los próximos partidos se puede dar la posibIlidad de que Casemiro descanse", aseveró sobre rotaciones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, anunció que Hazard está listo para disputar algunos minutos, ya que está "bien físicamente". "No ha hecho lo que todos esperan de él, pero creo que lo puede llegar a hacer, ahora está bien físicamente, puede jugar los próximos partidos", indicó.





"Por cierto, acabo de escuchar a la mamá de Alexia Putellas, nuestra gran Balón de Oro, ya saben ustedes que en Cataluña quieren eliminar los patios, el cemento de los patios porque es machista e inapropiado. Ha dicho la mamá, mi niña empezó a jugar al fútbol en el colegio. Pensaba que lo había hecho en un Transatlántico. Señores ¡qué país!. Vamos con don Antonio, que es el mejor refugio".

Alexia Putellas, Balón de Oro femenino





La española del Barcelona Alexia Putellas ganó este lunes el Balón de Oro femenino, que la revista France Football entregó por tercera edición.

La jugadora, ganadora con su club de la liga, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones, recibió el galardón de manos del francés Kylian Mbappé.

La jugadora de Mollet del Vallés agradeció el premio a todas sus compañeras y a su familia, pero se lo quiso dedicar a su padre, fallecido: "Por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija allí donde estés, esto es tuyo, papá", dijo al borde de las lágrimas.

Putellas, de 27 años, autora de 33 goles y 19 asistencias esta temporada, se acordó también de sus compañeras nominadas, Sandra Paños y Jennifer Hermoso y Lieke Martens, pero también del resto.