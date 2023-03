Maldini: "Da gusto ver al Nápoles; ha dominado la Liga italiana con puño de hierro"

La victoria por 0-4 ante el Torino deja al Nápoles haciendo ya cálculos matemáticos para descifrar cuándo será el momento exacto en el que puedan certificarse como campeones y elevarse a lo más alto de Italia. Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la histórica temporada del conjunto napolitano en la Serie A.

"Bueno, pues son 19 puntos de ventaja con el segundo después de 27 partidos los que le saca el Nápoles a la Lazio; ya no es solo si el Nápoles va a ser capaz de ganar la Liga, que eso nadie lo duda, es hasta que punto va a hacer una serie de récords en la Serie A italiana que van a ser casi imposible de batir para los próximos años porque la diferencia de puntos con el segundo va ser algo inédito e histórico en Italia. Este Nápoles tiene un once titular absolutamente consolidado. Ha acertado en los fichajes. Un equipo fabuloso en el que Spalletti está manejando muy bien el mediocampo. La única duda puede ser el lateral en la banda derecha en ataque, pero un equipo que se maneja de maravilla. Hizo una gran primera fase de la Champions. Goleó al Liverpool en casa. No ha tenido ningún problema para meterse ganando al Eintracht en los dos partidos de cuartos de final y va a jugar contra el Milan muy favorito. Vamos a ver hasta donde puede llegar este Nápoles de Spalletti en la Champions. La Liga italiana la ha dominado con puño de hierro como hacía mucho tiempo que un equipo no dominaba el fútbol en Italia en un solo campeonato. Da gusto ver a este equipo".











Temporada histórica del Nápoles en la Serie A.cordonpress





Italia se ilusiona en la Liga de Campeones

Los equipos italianos evitaron a los tres grandes 'cocos', Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich y se aseguraron un puesto en semifinales de la Liga de Campeones tras un sorteo de cuartos de final del que, sobre el papel, salieron más que favorecidos.



"Seamos realistas: una urna que te hace soñar. Al menos un italiano definitivamente en semifinales y los tres grandes, Madrid, City y Bayern, al otro lado del marcador. Lo que significa que el encuentro cercano con uno de los tres grandes eventualmente solo llegaría a la final", celebró la Gazzetta dello Sport.