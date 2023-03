El Milan se queda sin acierto; El Sassuolo alarga su racha; El Atalanta resurge ante el Empoli

El Milan, superado por un rival con menos calidad pero más empuje, el Udinese (3-1), ahondó su bache, deprimido, presa de otra derrota que pone en peligro su puesto de Liga de Campeones que puede perder ya este fin de semana si la Roma, al acecho, le supera en la tabla tras el derby ante la Lazio.

90+7 | UDINESE TRIUMPH!

Dacia Arena erupts at the final whistle as we return to winning ways on home soil with a big win over AC Milan!#UdineseMilan 3-1



???? #ForzaUdinese#AlèUdinpic.twitter.com/CXWCps5nqI