Miguel Ángel Díaz: "Lista histórica, no hay ningún jugador del Madrid. La gran noticia, la ausencia de Ramos"

Este lunes, el seleccionador nacional Luis Enrique ha facilitado la lista de 24 jugadores que jugarán en la próxima Eurocopa. Miguel Ángel Díaz, especialista de nuestra Selección en los Deportes de la Cadena COPE, analiza la convocatoria del entrenador asturiano:

"Luis Enrique tan solo convoca a 24 futbolistas, pudiéndose haber llevado a 26. Es una lista histórica no hay ningún jugador del Real Madrid. El bombazo informativo, la gran noticia la ausencia de Sergio Ramos que ha jugado tan solo 5 partidos en este año 2021 con el Real Madrid, solo tres de ellos de manera completa y en el capítulo de novedades, la principal Aymeric Laporte, el central del Manchester City que obtuvo la nacionalidad española hace unas semanas y además se cuelan en esta convocatoria César Azpilicueta, el capitán del Chelsea y Pablo Sarabia, el jugador del PSG. En el capítulo de ausencias, aparte de Sergio Ramos, llama la atención la de Jesús Navas que venía siendo uno de los fijos por parte de Luis Enrique y recordemos que por lesión se han quedado fuera Canales, que arrastra unas molestias en el tendón, Carvajal, Sergi Roberto, Mikel Merino, el futbolista de la Real Sociedad que tiene problemas en la espalda y también Iñigo Martínez que ha hecho un comunicado esta mañana. Dice que no se encuentra en su mejor momento, ni físico ni mental, tiene algo de ansiedad y se queda fuera de esta convocatoria.

Recordemos que comenzará el próximo 31 de mayo y que España va a tener que jugar dos amistosos antes de jugar el próximo 14 de junio en Sevilla. El día 4 en el Metropolitano vamos a jugar contra Portugal y el día 8 en Leganés en Butarque ante Lituania"

La ausencia de Sergio Ramos y las presencias de Aymeric Laporte, César Azpilicueta, Adama Traoré o Pablo Sarabia son las principales noticias en la lista de 24 convocados por Luis Enrique Martínez para disputar la próxima Eurocopa.

Ramos, el jugador que ha vestido en más ocasiones la camiseta de la selección española, se queda fuera de la convocatoria tras una temporada marcada por sus lesiones en el Real Madrid. En su lugar, Laporte podría debutar con España tras su reciente nacionalización.

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic) y Róber Sánchez (Brighton).

DEFENSAS: Jordi Alba (Barcelona), José Luis Gayá (Valencia), Eric García (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea) y Marcos Llorente (Atlético).

CENTROCAMPISTAS: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke Resurrección (Alético) y Fabián Ruiz (Nápoles).

DELANTEROS: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton) y Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain).

La citación de Luis Enrique Martínez para la Eurocopa 2020 pasará a la historia por ser la primera vez en la que no está convocado ningún jugador del Real Madrid.



Los problemas físicos sufridos por Sergio Ramos, el capitán de la Roja los últimos años, y de Dani Carvajal, tal y como reconoció el técnico de la selección nacional, han provocado que no haya contado finalmente con ningún jugador del cuadro blanco. Tampoco ha llegado a tiempo, con falta de regularidad y continuidad, Marco Asensio.



"Dos de los jugadores que sí hubieran podido participar esta temporada como Carvajal y Ramos estarían en la convocatoria", argumentó Luis Enrique en conferencia de prensa, en la que apuntó: "No hago encaje de bolillos ni para que estén contentos unos clubes u otros. No hago la lista en función de eso, lamento encarecidamente que no estén por lesiones estos dos jugadores del Real Madrid".