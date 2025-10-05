COPE
Podcasts
La historia en Tiempo de Juego
La historia en Tiempo de Juego

05 OCT 2025 | Tiempo de Juego en la Historia

Esta semana el historiador José Luis Corral desmonta la leyenda negra que se ha creado alrededor de la Armada Invencible.

00:00
Descargar

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar
Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking