05 OCT 2025 | Tiempo de Juego en la Historia
Esta semana el historiador José Luis Corral desmonta la leyenda negra que se ha creado alrededor de la Armada Invencible.
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Una propietaria al borde del colapso por una inquiokupa en Madrid: «Me debe 4.000 euros y vive con 20 gatos en 22 metros cuadrados»
Arrendataria y arrendadora, a gritos ante las cámaras de Telecinco: «Que te he dicho que te vayas, que me da igual que no me pagues. ¡Llevas cinco años aquí! ¿Te parece poco?».