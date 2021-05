Primera convocatoria de la Selección Española sin representación del Real Madrid

La citación de Luis Enrique Martínez para la Eurocopa 2020 pasará a la historia por ser la primera vez en la que no está convocado ningún jugador del Real Madrid.

Los problemas físicos sufridos por Sergio Ramos, el capitán de la Roja los últimos años, y de Dani Carvajal, tal y como reconoció el técnico de la selección nacional, han provocado que no haya contado finalmente con ningún jugador del cuadro blanco. Tampoco ha llegado a tiempo, con falta de regularidad y continuidad, Marco Asensio.

"Dos de los jugadores que sí hubieran podido participar esta temporada como Carvajal y Ramos estarían en la convocatoria", argumentó Luis Enrique en conferencia de prensa, en la que apuntó: "No hago encaje de bolillos ni para que estén contentos unos clubes u otros. No hago la lista en función de eso, lamento encarecidamente que no estén por lesiones estos dos jugadores del Real Madrid".

Nunca hasta la fecha en Copas del Mundo y Eurocopas se había producido este hecho. Siempre hubo al menos un jugador del Real Madrid, como ocurrió en la cita universal de Brasil 50 con Luis Molowny.

En la última gran competición, el Mundial de Rusia 2018, Julen Lopetegui, que iba a dirigir el equipo aunque al final lo hizo Fernando Hierro, estuvieron presentes del conjunto blanco Ramos, Carvajal, Nacho Fernández, Isco Alarcón, Asensio y Lucas Vázquez.