Laporte podrá jugar con España

El jugador del Manchester City, Aymeric Laporte, va a poder jugar la Eurocopa con España, tal y como adelantan nuestros compañeros del diario MARCA y también ha confirmado el diario L'Equipe.

Y esto se produce gracias a que en el Consejo de Ministros celebrado en la mañana de este martes se ha aprobado la nacionalización de Laporte.

Laporte vuelve a abrir la puerta a jugar con España El defensa del Athletic de Bilbao ha vuelto a reabrir la posibilidad de defender los colores de la Selección Española. Laporte ha sido convocado con Francia en dos ocasiones, aunque nunca llegó a debutar, y sigue sin contar para Deschamps. 20 oct 2017 - 13:59

Esta nacionalización de Laporte era petición expresa de Luis Enrique como recoge la información de MARCA y los dirigentes de la Real Federción Española de Fútbol se pusieron a trabajar, después de haber recibido la respuesta positiva tanto de Laporte como de la FIFA, hasta que finalmente lo han conseguido.

Laporte no ha llegado a debutar con la selección absoluta de Francia, aunque sí que ha jugado en las categorías inferiores, pero eso no impide que pueda jugar con la absoluta española y por tando podrá estar en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa prevista para el día 21 de mayo.

Antes del Mundial de Rusia, Laporte concedió una entrevista al diario L'Equipe y ya dejó claro que estaría encantado de jugar con España: "Siempre dije que mi país es Francia, pero si no me llaman también hay una alternativa posible e interesante. Por el momento no es el objetivo, pero llevo viviendo ocho años en España... Si esto se hace será principalmente por el interés que manifiestan, que es más importante", confesó.