Manolo Lama: "Podemos decir que el Real Madrid empieza a entonar el alirón"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habló en 'Tiempo de Análisis' de la clara victoria de los blancos ante el Mallorca por 0-3. Con esta victoria, el Madrid aventaja ya en diez puntos al segundo clasificado, el Sevilla, y en quince al Barcelona, al que recibe el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. La mala noticia del partido fueron las lesiones de Rodrygo, Mendy y Benzema, que no pudieron acabar el encuentro. Benzemamarcó dos goles, con lo que aumenta su distancia en el Pichichi; y Vinicius volvió a marcar a pase del francés.

"Podemos decir que el Madrid empieza a entonar el alirón porque ganar en Mallorca supone diez puntos al Sevilla cuando quedan diez jornadas. Un Madrid que ha sido fiable durante toda la temporada, lo tendría que hacer muy muy mal para que se le marchase el campeonato. Ha ganado con una superioridad alarmante con dos robos de balón, en dos contras y en un gran remate de cabeza de Benzema. Ha ganado porque es mejor que el Mallorca, porque tiene mejores individualidades y porque sabe defender. El Mallorca las ha tenido pero le falta el talento y la calidad del Real Madrid. 'Chapeau' para Ancelotti, que ha sabido sacar los dos grandes argumentos de este equipo, defender bien y explotar la velocidad. 'Chapeau' para Vinicius, que además de marcar no se arruga y encara; y 'chapeau' para Benzema que está haciendo unos números increíbles. El Madrid a partir de ahora, creo que conociendo a Ancelotti, hasta que no sea campeón matemáticamente campeón, no va a rotar"

El Real Madrid, más líder

El Real Madrid ha dado un paso de gigante en sus aspiraciones de proclamarse campeón de LaLiga al derrotar 0-3 al Mallorca en el estadio Son Moix con dos goles del francés Karim Benzema, uno de ellos de penalti, y otro del brasileño Vinicius Jr. Con los tres puntos conquistados en Palma, el equipo de Carlo Ancelotti aventaja en diez al Sevilla en la clasificación, una distancia considerable a falta de diez jornadas para que acabe el campeonato.

No todas fueron buenas noticias esta noche para los madridistas en su vigésima victoria de la temporada (10 de ellas como visitante). Benzema y Rodrygo tuvieron que abandonar el terreno de juego en la segunda parte por sendas lesiones, quizás la más grave la del brasileño, que tuvo que recibir ayuda para abandonar el terreno de juego. Cuando se retiró Benzema por un problema muscular, el Madrid jugó los últimos minutos con diez jugadores ya que Ancelotti había realizado todos los cambios reglamentarios.

El Mallorca luchó y tuvo sus ocasiones, pero no pudo evitar la quinta derrota consecutiva, que le mantiene a dos puntos del descenso.

Fede Valverde: "Cuando se lesiona un compañero hay preocupación"



Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, no ocultó la preocupación con la que los jugadores madridistas acabaron el partido en Son Moix, tras ver lesionarse a Rodrygo, Ferland Mendy y Karim Benzema: "Obviamente cuando se lesiona un compañero hay preocupación en todo el grupo, pero somos un equipo grande que trabajamos todos para lo mismo", dijo en Movistar.



"La lesión de Rodrygo me da pena por él, ojalá no tenga nada grave y se pueda recuperar pronto. Es cosa del fútbol, hay cosas que no se deben discutir del árbitro, a mí me sacó una amarilla que me condicionó todo el partido", añadió. ?? ¡LÍDERES! ?? pic.twitter.com/yVolfmjXYv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 14, 2022

Valverde resaltó la importancia del triunfo en Mallorca que acerca un paso más al Real Madrid a la conquista de LaLiga. "Era importante ganar hoy, sabíamos que los rivales que vienen abajo habían perdido puntos. Era un partido difícil pero con presión alta logramos el primer gol y luego el partido se abrió".



"Sabíamos que ellos iban a presionar con el apoyo del público. Creo que hicimos buenas jugadas; no logramos concretar en la primera parte, pero en la segunda ya se abrió el marcador", sentenció. Audio

Benzema, Rodrygo y Mendy, lesionados Nunca un equipo dejó escapar el título de Liga con una ventaja de diez puntos a diez jornadas del final. El Real Madrid la alcanzó con su victoria en Mallorca, que dejó seria preocupación por el estado de Karim Benzema, Rodrygo y Ferland Mendy, que no pudieron terminar un partido en el que fue sustituido con rapidez Casemiro, tras jugarse su presencia en el clásico.



Una dura entrada a los catorce minutos de Casemiro sobre Ángel, en la que tocó balón pero derribó al rival haciendo la tijera, y una mano al borde del área a los 58 minutos, dejaron al brasileño al límite de perderse el clásico por sanción. Estaba apercibido y jugó con fuego en un encuentro que dejó hasta siete cartulinas amarillas.



El centrocampista brasileño se había perdido por sanción el partido clave ante el PSG en la Liga de Campeones y estuvo cerca de dejar a su equipo sin una figura clave en el clásico ante el Barcelona del próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti lo protegió sustituyéndole a los 61 minutos.

Un nuevo triunfo, el cuarto consecutivo en LaLiga Santander, dejan el título al alcance de la mano del Real Madrid. Nunca un equipo dejó escapar diez puntos de ventaja a falta de diez jornadas. En una dinámica positiva, reforzado en su moral tras la remontada europea ante el PSG, el equipo de Ancelotti llegará lanzado al clásico.



BENZEMA, RÉCORD Y PREOCUPACIÓN



Por quinto partido consecutivo marcó Karim Benzema. La primera vez que lo consigue en Son Moix su quinta visita. Hasta el momento sus cinco dianas habían sido jugando de local y, como en el último enfrentamiento que disputó, firmó un doblete con el que da caza a la mejor cifra anotadora en una temporada.



En el estadio 32 del fútbol español en el que marca Benzema, alcanzó 32 goles entre todas las competiciones, igualando ya su mejor temporada anotadora con el Real Madrid, la que protagonizó en 2011-12. Sin embargo, la felicidad no pudo ser completa. Sintió un pinchazo en un gemelo y antes de que pudiese ir a más, optó por abandonar un partido sentenciado dejando en inferioridad numérica a su equipo en los últimos minutos del duelo.



Una vez recuperado de una lesión muscular, Benzema había alcanzado su mejor ritmo goleador de la temporada. Con ocho goles en los cinco últimos partidos superaba todos sus registros goleadores en la casa blanca.



PREOCUPACIÓN CON RODRYGO



El encuentro tuvo dos entradas duras que denunció el Real Madrid. En la primera, de Maffeo sobre Vinícius, fue amonestado el brasileño por protestar. La segunda costó el cambio por lesión de Rodrygo. Antonio Raíllo fue con fuerza en la pugna por un balón dividido y el brasileño se llevó un fuerte impacto en el empeine.



Las primeras informaciones desde el vestuario aseguran que puede tener dañado el escafoide, pero que no será hasta las pruebas médicas que se le realizarán en Madrid cuando tengan un diagnóstico exacto. Las malas noticias para Ancelotti se ampliaron con un percance muscular que convierte a Ferland Mendy en seria duda para el clásico.