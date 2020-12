Manolo Lama: "Hazard no se merece los 90 minutos, ni siquiera los 20 que ha jugado"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego y comentarista en El Partidazo de COPE, comentó en Tiempo de Análisis el empate del Real Madrid con el Elche (1-1) en el Martínez Valero que puede dejar al cuadro blanco a ocho puntos del Atlético de Madrid, si estos ganan los dos partidos que les quedan pendientes. El tempranero gol de Modric fue respondido por un tanto de Fidel de penalti en la segunda mitad.

“Pues mira yo no sé si en este campo, en el Martíez Valero, el Madrid se ha podido dejar media liga, porque el tropiezo del equipo de Zinedine Zidane es mortal para las aspiraciones que tenía el conjunto madridista. Sabía que había ganado el Atlético, se puso 0-1 en el marcador, pero al final no supo atar el partido y un penalti l pone ahora mismo contra las cuerdas. Es verdad que queda mucha liga, es verdad que el Atlético solo está dos por encima de él, pero es verdad que el Atlético de Madrid tiene dos partidos en la buchaca frente a Sevilla y Levante que si lo ganara se iría a 8 y sí que parece candidato número 1. El Madrid parece increíble que sabiendo lo que se jugaba, se le ha ido es partido cuando o tenia dominado. Se han visto ciertas cosa. Marcelo no está, Hazard no se merece los 90 minutos, ni siquiera los 20 que ha jugado, Asensio tiene que entrar pero no para 80, y eso si, al Madrid le falta gasolina a partir del 60. Hoy el Madrid puede haber dicho adiós a media liga, o no, lo veremos el domingo”.

El Elche logró frenar la marcha triunfal del Real Madrid (1-1) tras un partido en el que el equipo ilicitano supo reponerse al buen primer tiempo de su rival, que fue de menos a más en el partido.

El equipo de Zinedine Zidane fue claro dominador del partido en los primeros 45 minutos, pero tras el empate del Elche, anotado de penalti, se atascó y ya fue incapaz de superar a Edgar Badía, que realizó varias paradas de mérito. El encuentro arrancó según el guión previsto. El Real Madrid asumió el monopolio del balón ante un Elche replegado y que tuvo en Lucas Boyé su única referencia ofensiva.

El conjunto de Zidane, que ya amenazó en el segundo minuto con un remate de cabeza de Kroos, marcó un ritmo de caza pausado pero constante, percutiendo continuamente las subidas de sus laterales para intentar abrir la defensa local. El Elche, parapetado cerca de su área, tuvo su opción en una aventura individual de Rigoni, el jugador más vertical de su equipo, cuyo disparo ajustado al palo despejó a saque de esquina Courtois.

La reacción del Real Madrid fue inmediata y Marcelo, una de las novedades en la alineación, rozó el gol con un gran disparo que se estrelló en el travesaño. El conjunto madridista encontró finalmente el premio tras una pérdida de balón del Elche. Asensio aprovechó el espacio para profundizar y disparar de nuevo al larguero, pero en esta ocasión el rechace lo recogió Modric para cabecear la pelota a la red.

El gol no modificó la deriva del partido, controlado con comodidad por el Real Madrid, que sin demasiados alardes rozó en varias ocasiones el segundo tanto. Incluso estuvo a punto de contar con un penalti a favor por unas posibles manos de Víctor, acción corregida inmediatamente por el VAR. Solo Rigoni, que supo explotar las debilidades defensivas de Marcelo, mostró algo de rebeldía, pero el argentino no encontró socios para hacer temblar la defensa madridista.

EFE

El Elche, con una pose más ofensiva, logró equilibrar el juego en los primeros minutos del segundo acto. Como consecuencia de esa mejoría llegó el penalti de Carvajal sobre Barragán, transformado en gol por Fidel. El empate despertó al Madrid, al que le entraron las prisas, y dio confianza al Elche, que estuvo a punto de anotar el segundo con un disparo de Boyé que golpeó en el palo.

Poco a poco el Madrid volvió a inclinar el partido. Carvajal tuvo la opción de desquitarse tras un gran pase de Kroos, pero el remate del lateral encontró como respuesta una gran parada de Badía. De nuevo el portero catalán salvó a su equipo con una parada a quemarropa a Ramos.

Zidane apeló a Hazard, Valverde y Vinicius para reactivar su ataque y el Madrid pasó a dominar por completo el partido en los últimos minutos, con Ramos incluso como delantero centro, pero el Elche se defendió con orden y sacrificio. Incluso el equipo ilicitano tuvo la opción de llevarse los tres puntos en el descuento con un lanzamiento de Gonzalo Verdú que sacó Courtois del ángulo.

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, lamentó que hayan sufrido "un parón" en su buena racha con el empate a un gol ante el Elche de este miércoles, donde les faltó meter el 0-2 en la primera parte para jugar "más tranquilos", y dejó claro que la posible distancia con el Atlético de Madrid no es preocupante aún porque "todos los equipos van a perder puntos porque esta es una liga complicada".

"Es un parón, pero creo que en la primera parte tuvimos muchas ocasiones para hacer el segundo que te permite jugar más tranquilo y cuando nos empataron fue más complicado porque se metieron más atrás y nos costó más", señaló Zidane tras el partido.

El francés consideró que eran "dos puntos perdidos" si se tenía en cuenta "la primera parte" e insistió en que su rival "trabajó defensivamente muy bien" tras el 1-1. "Hay que seguir trabajando fuerte", indicó.

Oscar J. Barroso / AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

Además, no cree que el quedarse a dos puntos del Atlético con dos partidos menos les obligó prácticamente a no fallar. "Todos tienen que hacer una segunda vuelta perfecta y todos van a perder puntos porque es una liga complicada y difícil. Nosotros veníamos de muchos partidos buenos, pero queda mucho, tenemos que seguir con lo que estamos haciendo porque esto es muy largo", advirtió.

Finalmente, Zidane aseguró que "no pasa nada" con el centrocampista noruego Martin Odegaard, que ha dejado de jugar tras su última lesión y que simplemente es porque debe "elegir", y pidió paciencia con Eden Hazard, que volvió a tener minutos. "Necesita tiempo y jugar", remarcó.