La sensación que deja a David Sánchez la derrota del Barcelona contra el PSG: "Bajonazo importante"

FC Barcelona y Paris Saint-Germain medían este miércoles sus fuerzas en Montjuic en la segunda jornada de la liguilla de la Champions League. Un duelo que disputaban dos de los principales candidatos a levantar la Copa de Europa el próximo 30 de mayo en Budapest. El equipo azulgrana venció en la primera jornada a domicilio al Newcastle y los parisinos, por su parte, golearon a la Atalanta.

Para intentar ganar al actual campeón de Europa, Hansi Flick ha realizado cinco cambios en un equipo titular donde la principal novedad era Lamine Yamal, que estará acompañado por Eric García, Cubarsí o Ferran Torres que descansaron en Liga frente a la Real Sociedad. Y Luis Enrique, pese a tener numerosas bajas, ha apostado por un centro del campo con Vitinha y Fabián.

EL PSG SILENCIA MONTJUIC CON UN GOL EN EL MINUTO 90

En los primeros minutos del partido, los dos equipos dominaron al rival, pero el Barça poco a poco se fue adueñando del balón y maniató al conjunto francés. En el minuto 11, Zabarnyi se lanzó con todo para evitar un gol de Ferran Torres, que había recibido un gran pase con el exterior de Lamine Yamal. Pero 10 minutos después, el 'Tiburón' no falló y marcó el 1-0 tras rematar en el segundo palo un centro preciso de Rashford.

Tras el tanto, Szczesny evitó con una gran parada el empate de Achraf Hakimi que probó suerte sobre la portería azulgrana con el lanzamiento directo de una falta lateral. Una igualada que llegó poco después, cuando Nuno Mendes, tras realizar una gran conducción desde su propio campo, asistió para que Mayulu batiera a Szczesny en el mano a mano para poner el 1-1 en el marcador antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el PSG maniató a un Barcelona irreconocible que era incapaz de enlazar cuatro pases seguidos. Aunque fue el cuadro azulgrana quien estuvo más cerca de marcar el segundo gol, cuando Hakimi desvió un disparo a bocajarro de Dani Olmo en el minuto 63. Mientras que las llegadas del equipo parisino sobre la portería de Szczesny eran muy tímidas.

En la recta final del partido, los pupilos de Luis Enrique avisaron primero con un disparo de Kang-In Lee que se estrelló en el palo derecho de la portería de Szczesny y en el minuto 90 remató al Barcelona con un gol de Gonçalo Ramos.

LAS SENSACIONES QUE DEJA LA DERROTA DEL BARCELONA A DAVID SÁNCHEZ

Juanma Castaño, durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE, preguntó a David Sánchez por su opinión del partido de Montjuic y el comentarista fue muy claro: "Creo que es un bajonazo importante porque más que el resultado parece que acabas el partido con la sensación de que todavía no estás al nivel del PSG".

Y añadía: "Para mí el PSG es de largo el mejor equipo de Europa y lo ha vuelto a demostrar en Barcelona. La diferencia entre Szczesny y Joan García es abismal, aunque hoy la derrota no es culpa de Szczesny que siempre está correcto pero no saca las imposibles".

Para finalizar, David Sánchez recordaba la derrota contra el Mónaco de la temporada pasada y decía: "En aquel momento parecía que volvía el Barcelona de las dramáticas noches europeas y que les podía la presión. Pero creo que el equipo va a pelear, va a crecer y se encontrará con el PSG más adelante".

