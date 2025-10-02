España se afianza en la financiación sostenible con CaixaBank a la cabeza

La relación entre sostenibilidad y el sistema financiero en España muestra una salud extraordinaria, según ha explicado Pilar García de la Granja en el programa 'Herrera en COPE'. Anualmente, las entidades bancarias del país conceden más de 120.000 millones de euros en financiación ligada a objetivos de sostenibilidad, un dato que refleja el compromiso del sector.

CaixaBank, líder del sector

En este contexto, CaixaBank se ha consolidado como un referente. La entidad ha potenciado la movilización de finanzas sostenibles, alcanzando casi 21.000 millones de euros en el primer semestre del año. Esta cifra supone un crecimiento de casi un 30% respecto al periodo anterior y supera ya el 60% del objetivo que el banco se había marcado para 2025.

Impulso en soluciones sostenibles

Este crecimiento es fruto del impulso y de la nueva oferta de soluciones sostenibles de la entidad, tanto en financiación como en inversión. Estos servicios se canalizan a través de MicroBank, AgroBank y los equipos especializados de las divisiones de banca de empresas y CIB (banca corporativa y de inversión).