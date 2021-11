Juanma Castaño: "Entiendo la euforia que hay en el Barça con Xavi aunque me parece un poco excesiva"

Xavi Hernández atrajo 9.422 espectadores en el Camp Nou en su presentación como nuevo entrenador del Barcelona. Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la euforia que ha desatado en la parroquia azulgrana la llegada del exfutbolista culé al banquillo del Barcelona.

"Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Entiendo la euforia que hay en el Barça con Xavi aunque me parece un poco excesiva. Estamos hablando de una persona que es importantísima en el pasado reciente del conjunto azulgrana. Es un golpe de efecto porque es el que quería todo el mundo. Acredita conocimientos de fútbol, seguro, suficientes para dominar la situación. Pero la situación del Barça es mucho más complicada de lo que parece. A la situación deportiva se une lo económico y también lo médico. Ahora Ansu Fati va a estar fuera del equipo dos meses. Es el único jugador del Barça que está rindiendo más o menos como se le puede exigir a un jugador del Barça. El resto están todos por debajo de su nivel. Desde luego, incluido Ter Stegen. El portero que no está haciendo ni mucho menos su mejor año. Una cosa es estar feliz porque llega Xavi y otra cosa ponerse a cantar en el Camp Nou con 10.000 personas como si fuera la fiesta de fin de año o una celebración de Champions. Está bien, insisto, que haya alegría, cierta euforia, pero creo que a 10 puntos del Madrid en la Liga, el Barça no puede cantar en el Camp Nou. Ni su entrenador, ni su presidente y casi ni sus aficionados".

Xavi Hernández y Joan Laporta cantan en la presentación del nuevo entrenador del Barcelona. (EFE)









"El Barça tiene que ganar todos los partidos"

El nuevo entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que el club blaugrana "es el mejor del mundo" y "no se puede permitir empatar o perder" en su presentación oficial en el Camp Nou como nuevo técnico blaugrana por lo que resta de temporada y dos más en sustitución de Ronald Koeman.

"No quiero emocionarme. Estoy muy ilusionado y quiero dar las gracias al club y a la afición. Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para lograr los éxitos. El Barça no se puede permitir empatar o perder, hay que ganar todos los partidos. Visca el Barça y visca Catalunya", dijo en el césped del Camp Nou junto al presidente Joan Laporta.

"El retorno de Xavi marcará la historia del club"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, sentenció que "el retorno de Xavi como entrenador marcará la historia del club" durante la presentación del catalán como nuevo técnico azulgrana, en el Camp Nou.



"Xavi transmite alegría, esperanza, he visto entusiasmada a la gente como nunca. Es un hombre de casa, de club, se ha esforzado para ser una referencia dentro de la institución y lo ha conseguido, no solo como jugador, también como persona", se explayó Laporta sobre el nuevo entrenador del Barça.





Hoy es un día que marcará la historia del Club. ¡Bienvenido a casa Xavi!#BentornatXavipic.twitter.com/a2Uzn6JuCw — Joan Laporta Estruch?? (@JoanLaportaFCB) November 8, 2021