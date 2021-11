Xavi: "Cuando hemos tenido un orden y hemos cumplido las normas todo ha ido bien"

Nico y Gavi

"Estoy aquí para ayudarles y que rindan mejor, que ya lo están haciendo bien. RiquI, Nico, Gavi, Mingueza, Araujo, Ansu...no me quiero dejar a nadie. Lo que queremos es verles y que rindan lo mejor posible".

¿Jóvenes?

"Sorprende el nivel de Nico, Gavi, Balde...situaciones díficil de entender que tengan este rendimiento. Hay que ayudarles en cada momento. Cada partido es un examen. Tenemos una muy generación de jóvenes".

"Queremos ayudar a los jóvenes, tenemos una generación muy buena"

Mismo sistema que en el Al-Sadd

"Más que el sistema, es la idea. Vamos a apretar alto, tener el balón, dominar el juego a través del balón, tener más ocasiones. Jugaba con un 4-3-3 porque éramos muy dominantes. Aquí nos podremos mover más, diferentes soluciones que trabajaremos con los jugadores para que se sientan bien".

Pregunta a Laporta ¿Iniesta, Puyol, Mascherano?

"Ya ayudan a determinado nivel porque cada uno tiene sus obligaciones. Con Puyol hay una comunicación fluída. Iniesta me ha dado apoyo en este momento de dificultad. Sé que ve bien con buenos ojos esta llegada de Xavi. Márquez, por cuestiones personales, no ha entrado en el fútbol base, pero ya está solucionado. También mando mensajes con Mascherano. Xavi tiene que decidir con su staff las decisiones a seguir".

Qué gran día!!

Me alegro mucho por ti, amigo. Te deseo toda la suerte del mundo y que sigamos disfrutando de nuestro Barça



Andrés Iniesta

¿Defensa?

"Tenemos que ser un bloque, hacer más equipo que nunca, es un problema de todos. Trabajar tácticamente y tenemos que decir lo que tienen que hacer en cada momento".

¿Líder en el Barça?

"No creo en un líder concreto. En este caso tenemos que tener nosotros el liderazgo. Messi e Iniesta eran grandes líderes, pero introvertidos. Puyol era un gran líder y fuera. No podemos enfocarnos en uno solo. Todos tienen que aportar su granito de arena".

¿Venir a un club donde eres leyenda?

"Es el club más díficil del mundo. Tienes que ganar y jugar bien. No vale con ganar 1-0 en el minuto 90. Espero estar en el grupo de los Guardiola, Zidane...".

¿Sabes lo que vas a hacer estos primeros días?

"Empezaremos con la misma idea y se lo iremos contando a la gente que se vaya incorporando. Tenemos una hoja de ruta donde el jugador se sienta feliz y vaya competir. Mañana tenemos pocos jugadores, se explica la idea de juego, que lo vayan entendiendo y que lo pongan en práctica".

¿Conseguir el objetivo?

"Si tú consigues competir a nuestra manera, estaremos cerca de conseguir resultados.Soy una persona positiva. Hemos cambiado la filosofía del Al-Sadd. No va a ser tarea fácil, sobre todo anímicamente. Recuperar el equipo y tratar de competir".

¿Lenglet y Umtiti?

"No lo sé, no los he visto. Nuestro trabajo es verle a diario, su nivel competitivo. Todos parten de cero. Se trata de un tema de rendimiento y de exigencia. No puedo opinar por qué no los he visto. Los he visto competir a rato".

¿Oferta de Brasil?

"Es cierto que hablamos con la Federación. La idea era ser ayudante de Tite y coger al equipo después de Catar, pero mi idea era venir al Barça, y siento que ahora es el momento".

¿Cómo jugar?

"Queremos jugar bien, alegre. Haciendo presión alta, dominando el juego con la posesión. Presión muy fuerte. Saber donde está el espacio y el hombre libre. Creemos que para conseguir los resultados hay que jugar bien. Hay muchas formas de jugar y nosotros jugamos con esta".

¿Plan con excompañeros?

"Como el resto de jugadores, con la ventaja de que los conozco y serán a los que más voy a apretar y de alguna manera liderar el vestuario y son los más importantes. Los conozco y sé de qué pie cojean. No tengo ningún problema. Tienen que liderar y tirar del carro. Todos parten de cero.

Tengo una relación de amistad con ellos y es importante que ellos sepan lo que quiero. Ya he hablado con ellos. Tirar del carro en momentos importantes cuando pasemos mal momento. Les daremos poder en el campo porque son los capitanes y que todos estén a gusto en el equipo".

Pregunta a Laporta, ¿por qué no ha venido antes?

"Xavi lo ha explicado muy bien desde su parte. Tenemos una sintonía personal muy bien. Siempre he dicho que Xavi iba a ser entrenador. Hay quen tener en cuenta que teníamos un entrenador que merecía un respeto, con contrato en vigor y le hemos dado el margen de confianza hasta que la situación no era sostenible. Xavi siempre ha sido muy respetuoso con Koeman y se lo agradezco. Ha venido en el mejor momento, me hubiera gustado haberle entregado un equipo más fácil, pero tiene nuestra confianza donde va a poder trabajar todo lo que quiera. Cuando las cosas se tuerzan tendrá siempre nuestro apoyo".

¿Por qué nos has venido antes?

"En enero, no lo sentíamos. Ni personal ni familiar. Después, con las elecciones por medio, creíamos que no era el momento, había mucha incertidumbre. Ahora con Laporta tengo buena relación. Siempre he dicho que es el mejor presidente de la historia del club. Tengo sintonía con él. Va de cara, habla claro y tengo mucha relación con él. Quieren y miran por este club y ahora es el momento".

Dembélé

"Ahora mismo lo puedo apretar. Para mí Dembélé es su posición, bien trabajado puede ser el mejor jugador del mundo. Bien trabajado, ojo. Por condiciones no tengo ninguna duda, para ser un crack mundial. Depende de su mentalidad. Hay que cuidarlo, que no se lesione mucho. Para mí es una prioridad su renovación.

Lesiones habrá toda la vida. A partir de ahí, prevención, gimnasio, a lo mejor entrenar mejor. Los cuidamos, les cuidamos para que el jugador esté bien. Nos vais a valorar por eso. Hay mucha exigencia y hay que exigir al futbolista y hay que ser competitivos en cada momento, somos el Barça".

Fichajes

"Tenemos que hablar con el club y decidir. Trabajáremos duro para reforzar al equipo. Cada mercado es importante. He podido ver todos los partidos que he podido. Vamos a trabajar todos los detalles para que el jugador esté feliz".

Pregunta a Laporta quedar entre los cuatro primeros ¿qué punto es necesario?

"Es necesario para mantener nuestro prestigio pasar la siguiente fase y competir en las competiciones que estamos. Xavi lo tiene complicado, pero sabrá dar con la tecla. Tenemos tres competiciones, la Copa no ha comenzado. La Champions estamos vivos, LaLiga estamos lejos pero todavía podemos competir. Hemos tenido situaciones parecidas, como en 2003/2004 y con Xavi vamos a competir para ganar".

¿Cómo se puede implantar la dinámina ganadora

"Exigencia, entrenar a tope, implantar la idea y saber que estamos en el Barça. No vale ni empatar ni perder, eso me han enseñado en el Barça. Cuando se empata o se pierde hay consecuencia. Trabajar lo máximo, hay buena plantilla, hay ilusión. Partido a partido, tenemos el Espanyol y hay que preparar bien ese partido".

Pregunta a Laporta por el Fair Play Financiero

"LaLiga nos mira con lupa todo. Cada día se inventa una cosa nueva. Libros abiertos. Espero que LaLiga lo vea tan bien como nosotros".

¿Qué le ha faltado al Barça en Europa?

"No puedo hablar de cosas que no he vivido. Por mi experiencia puedo decir que cuando hemos tenido orden y normas las cosas han ido bien".

Pregunta a Laporta ¿Peor equipo que a sus predecesores?

"Confiamos en Xavi, tiene una situación complicada, un equipo por hacer. Me convenció Xavi que podía sacar rendimiento. ¿Más complicado que Frank? También estaba por hacer. Guardiola encontró un equipo con fundamentos y lo llevó a la excelencia. Estoy confiado que Xavi lleverá esos conocimientos a la práctica pero con el sello Xavi. Agradecer también a la familia de Xavi por todo lo que habéis hecho, también a los agentes de Xavi porque todos habéis trabajado mucho y muy bien para hacer posible el regreso de Xavi".

Pregunta a Laporta sobre la cláusula

"Hemos llegado a un acuerdo y hemos rescindo el contrato con el Al-Sadd y lo hemos conseguido. La relación entre el Al-Sadd ha quedado abierto y habrá que ver cómo evoluciona. Es un equipo donde ha estado nuestro entrenador. Xavi ha tenido una buena experiencia, es un hombre agradecido y nosotros, con las personas que han ido, han tenido buenas relaciones. ¿Cómo se traducirá? Ya veremos cómo se evoluciona".

¿Extremo?

"Estamos trabajando, he llegado hace dos días. Tenemos los jugadores que tenemos, extremos de mucho nivel, que ahora están lesionados. A ver cómo están Ansu, pero sí que quiero jugar con extremos abiertos".

¿Messi?

"Me he quedado con ganas de entrenarlo, igual que Ronaldinho, Etoo...Guardo amistad con Messi. Me ha escrito, me ha deseado suerte. Le deseo suerte yo a él también. Es el mejor jugador del mundo, pero ahora tenemos otros jugadores".

¿Juego?

"Tenemos que tener la posesión, crear ocasiones de gol...no descubro nada, el ADN Barça. Que se deja la piel en el campo. Somos el Barça y tenemos que ir a ganar cada partido".

"Hay que ser exigentes. Somos el Barça"

¿Qué más me preocupa?

"Primero tengo que ver el equipo. Muchos están con las selecciones, otros están lesionados...tenemos que hacer equipo e intentar implantar la idea lo más pronto posible e intentar ganar al Espanyol".

¿Día a día de los jugadores?

"Un poquito de orden, más profesionales que nunca, no estamos teniendo resultados. Con orden y norma se tienen resultados y tenemos que comenzar con esa normas".



¿Influencia de entrenadores?

"Muchas cosas. Me acuerdo de Rijkaard, Van Gaal, Valeri Rivera, Luis Enrique, Guardiola...he tenido tantos que me han dado tanta experiencia, tantas cosas que tengo en la cabeza que he tenido que poner orden. De Cruyff por ejemplo, y ahora tengo una idea que tenemos que transmitir. Somos hijos de Cruyff, Van Gaal...todos estos entrenadores que han hecho historia en el club".

"Todos somos hijos de Johan Cruyff"

¿A cuánto plazo tener rendimiento?

"Estamos pensando en el Espanyol. Derbi en casa y prepararnos para ganarlos. El Barça es ganar y ganar otra vez y a partir de ahí trabajar duro con mucha exigencia para tener resultados. El Barça no está en el mejor momento de la hsitoria, pero estamos unidos y es un proyecto a medio, largo plazo".

¿Idea?

"Mi idea es ayudarles. Esto es el Barça. Es muy díficil gestionar ser jugador del Barcelona. No se trata de ser duro, se trata de ayudarles, ver que les pasa y hacer equipo y esa la idea que tengo desde el primer momento"

"Vamos a ayudar a los jugadores, es mi primer objetivo"

¿Vas a ser duro con los compromisos externos de los jugadores?

"Es una cosa de orden. Hay unas normas que hay que cumplir, como toda empresa. Cuando hubo orden, ha ido bien, cuando no hubo orden, ha ido mal. No es disciplina, es orden".

¿Lesiones?

"Estamos preocupados, como todos lo del club. Tenemos que trabajar, hacer prevención. Es un trabajo del área de médicos que tenemos que transmitir al presidente. Podemos solucionar el problema y tenemos que recuperar a muchos jugadores".

¿Comparación con Pep Guardiola?

"Es un éxito que se me compare, por todo lo que ha dado al fútbol, al Barça...es una referencia para mí. Es el mejor entrenador del fútbol. Sé dónde estoy, en el mejor club del mundo, y tenemos que autoexigirnos. Para mí es una ilusión que se me compare con Pep"

¿Al margen de la exigencia, qué más transmitir?

"Vengo con una idea muy clara que ya transmití en el Al-Sadd. Trabajar bien y con toda la ilusión del mundo. Transmitir la idea de juego, que muchos ya la conocen, y sino transmitirla porque esa es la mejor forma de alcanzar los resultados. No llegamos en el mejor momento, pero tenemos que transmitirlo rápido".

¿Qué has sentido cuándo has salido al césped?

"Muchos recuerdos y me ha marcado mucho el recibimiento de la afición. Me han puesto la piel de gallina y eso es lo que tenemos que transmitir. Tenemos que transmitir que somos el Barça".

14:00. Comienza la rueda de prensa

13:59. Habla el presidente Joan Laporta

"El regreso de Xavi marca la historia del club. No tiene precedentes la presentación de un entrenador con tanta gente. Transmite ilusión, alegría y he visto a la gente entusiasmada como nunca. Es una persona de la casa, de club. Es una referencia del club, y no solo como jugador, también como persona y hoy se ha puesto de manifiesto. Es un día que marcará la historia del club".

13:55. Comienza la rueda de prensa de presentación de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Antes de ello, se difunde un vídeo de los mejores momentos de él como jugador.

"En primer lugar estoy muy emocionado de cómo me ha recibido el club. Agradecer el club que me hayan ido a buscar y ahora a empezar a hablar con los jugadores y empezar a trabajar. Sé que es un momento complicado, no atravesamos el mejor momento de nuestra historia. Vuelvo a agradecer al presidente su confianza y eso es lo que quiero transmitir a los jugadores. Somos el Barça. Buscamos siempre el notable. Somos el mejor club del mundo y trabajáremos por ello. Me he emocionado mucho con el recibimiento de la afición. Necesitamos exigencia máxima, respeto y si con ello no nos llega, habláremos. Agradezco a todos por la confianza.





13:40. Xavi y Joan Laporta se unen a los aficionados del Camp Nou y se ponen a cantar junto a ellos.

El Camp Nou es una fiesta y Xavi y Laporta se unen a los cánticos.

13:39. Xavi, junto al presidente Joan Laporta, posa con la camiseta del Barcelona.

13:38. Xavi vuelve a dirigirse al público presente en el Camp Nou:

"Me gustaría enviar un mensaje a la afición. No sabéis lo emocionado que estoy. Os necesitamos y más ahora en los malos momentos. Tenemos que olvidarnos de los 'ismos' y pensar en el Barça. Tengo una ilusión enorme"

13:36. Xavi firma su contrato hasta 2024 en el centro del Camp Nou

13:30h. Xavi Hernández sale ovacionado al césped del Camp Nou

"No me quiero emocionar, pero estoy muy feliz de volver. Me habéis puesto la piel de gallina. Cuando me fui dije que éramos el mejor club del mundo y trabajáremos para serlo. No se puede permitir ni empatar ni perder, tenemos que ganar cada partido. Muchas gracias a todos. Me habéis emocionado. Visça el Barça y Visça Catalunya".

Xavi día 1. Lo aplaude el Camp Nou. Lo aplaude Laporta. Sus padres, sus hermanos y su esposa en el banquillo.

Todo preparado para la presentación de Xavi.

Todo preparado en el Camp Nou

Minutos antes de su presentación, BarçaTV emite una entrevista en exclusiva con Xavi Hernández.

???? Xavi, en BarçaTV



?? "Es un proyecto a medio largo plazo, con tiempo para trabajar. Tenemos equipo para hacer grandes cosas"



?? "Es el reto más complicado de mi carrera"



?? "El @FCBarcelona ha hecho un esfuerzo extraordinario"



? "Habrá críticas, es un momento delicado" pic.twitter.com/tD7Oqy1I8y — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 8, 2021

Los aficionados empiezan a ocupar su sitio en el Camp Nou a la espera de la presentación de Xavi como nuevo técnico del Barcelona.

La grada del Camp Nou ensayando la bienvenida a Xavi Hernádez. A partir de las 13h volverá a pisar el césped.Dará un discurso. Y después a las 13:30 ofrecerá rueda de prensa como nuevo entrenador del Barça. Escenografía preparada.





Un poco antes de las 11:30h, Xavi, acompañado de su esposa, hacía su entrada en las instalaciones del Camp Nou.





El técnico de Terrasa dirigirá este martes su primer entrenamiento sin 21 jugadores contando las bajas y los internacionales que se han ido con sus respectivas selecciones.

????Xavi dirigirá mañana (11h) su 1r entrenamiento SIN 21 jugadores



??10 internacionales: Ter Stegen, Alba, Araujo, Lenglet, Busquets, Gavi, F. De Jong, Coutinho, Memphis, Demir



??11: Ansu, Nico, Eric, Neto, Piqué, Roberto, Dest, Pedri, Dembélé, Braithwaite, Kun@ESPORTSCOPE — Víctor Navarro (@victor_nahe) November 8, 2021