Joseba Larrañaga: "¿Estaríais dispuestos a que os hackearan el teléfono para conocer la verdad de la RFEF?"

Joseba Larrañaga, presentado de El Partidazo de COPE, habla en Tiempo de Análisis sobre la actualidad en Primera División y la polémica surgida esta semana por los audios entre Piqué y Rubiales sobre el contrato que firmó la RFEF con Kosmos, la empresa del central del Barcelona, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

"La Liga no nos deja más lugar a dudas; el Madrid, apretando y haciéndolo muy bien, ha conseguido certificar práctimente el campeonato y falta solo si será campeón este fin de semana o el siguiente. Lo tiene merecido, sobre todo en los últimos partidos donde lo está haciendo realmente bien. Está bonita la pelea por la permanencia, la jornada entre semana ha dejado muchos tropiezos de abajo y está todo más o menos igual. Con la Champions la cosa etá bastante decidida pero puede haber alguna duda. Parece que ya se amainan los ecos del affaire Piqué-Rubiales-RFEF, con la noticia de que Rubiales pasa de tener un contrato con variables a uno con variables; se acabaron las especulaciones y las dudas que teníamos sobre un contrato ético o moral que estuviera en función sobre quién se clasificaba para la Supercopa. Todo esto viene motivado por el robo de unas conversaciones de teléfonos privados. ¿Estaríais dispuestos a que os hackearan el teléfono con tal de conocer la verdad de una institución como la RFEF?".

Rubiales cambia su contrato como presidente de la RFEF

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), ha pedido que en la próxima Asamblea del organismo, a la vista de las suspicacias generadas por el 'caso Supercopa'se cambie el modelo de su remuneración y se pase a un salario fijo más el IPC. En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, luego ratificadas en Telecinco y La Sexta, volvió a explicar, como hizo en la conferencia de prensa celebrada el miércoles, que su salario actual está aprobado por la Asamblea, y que consta de una cantidad más otra en función del éxito económico.



"No está condicionado a que el Madrid llegue o no llegue (a la Supercopa) o a que juegue la final de Copa. Está condicionado al éxito de la gestión", insistió Rubiales, que en su opinión las suspicacias estarían justificadas si él o alguien llamase a un árbitro para que pitara de una manera u otra, lo que además sería "delito".



"Pero después de lo que ha dicho el 'Cholo' (Simeone), de que hay una contestación social sobre que yo, como presidente, pueda tener un variable hoy mismo he hablado con diferentes departamentos en la Federación para pedir que en la próxima asamblea, con carácter rectroativo, se fije un salario cuyo única variable a partir de ahora sea el IPC", anunció.

Luis Rubiales comparece ante los medios de comunicación este miércoles.EFE



Rubiales recordó que "cualquier CEO" de una competición deportiva, organización o club con una buena gestión "cobra tres millones, dos, o uno y medio". "Nosotros no queríamos cargar con esto a la federación. Entonces con una buena intención se trató de buscar una parte fija menor y lo demás que fuera por el éxito. Esa fue la intención totalmente positiva y sobre todo de cautela económica".



"Pero visto lo visto que se fije el salario en función de lo que me correspondería este año, que se deje de manera consolidada y punto y final. Pero no me voy a poner ni tres millones y medio como cobra el presidente de la liga ni dos millones y pico como cobra un CEO de cualquier equipo. Un club de fútbol o una Federación que tiene un CEO con unos ingresos 400 millones no cobra 600.000 euros, cobra muchísimo más, mucho más, el que está en fútbol lo sabe", argumentó.



Para Rubiales, el hecho de que Javier Tebas, presidente de LaLiga, perciba tres millones es una exageración. "No quería hacer lo mismo con la Federación. Si quitas los derechos de televisión de la Liga y la Federación nosotros generamos mucho más que LaLiga. No queríamos cargar a la Federación con un salario tan grande. No lo critico a él, pero no quiero hacer lo mismo. Visto que hay suspicacia, controversia, incluso que un entrenador dice que puede haber duda, se acabaron las dudas, un salario fijo más IPC", insistió.



Tebas volvió a recordar que toda la operación para la celebración de la Superliga en Arabia Saudí es legal, que pasó todos los filtros oficiales de buen gobierno y ética, y que él no ha "cobrado ninguna comisión, ni legal ni ilegal", que se ha creado un "relato falso", así como recalcó otra vez que es víctima de una caza y negó que haya protagonizado un compadreo con el barcelonista Gerard Piqué, cuya empresa, Kosmos, ejerció de intermediaria ante el país árabe.





Las peticiones de ayuda de Piqué a Rubiales

El defensa del Barcelona, Gerard Piqué, pidió ayuda al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio del pasado verano, según un audio publicado por El Confidencial dentro de las conversaciones sobre la negociación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.



"Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos", se escucha decir a Piqué, que había renunciado antes a la selección absoluta y pide discreción a Rubiales.

En la entrevista concedida por Luis Rubiales a El Partidazo de COPE, el presidente de la RFEF le confirmó a Juanma Castaño que volvería a firmar el contrato de Arabia Saudí con la ayuda de Gerard Piqué porque para él todo es legal.



En una respuesta posterior el presidente de la RFEF afirma que el seleccionador es quien tiene que tomar las decisiones, aunque él estaría "encantadísimo. Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más", respondió Rubiales.



Entre las informaciones desveladas hoy también se indica que la RFEF rechazó una oferta para celebrar la Supercopa en Qatar, en la que no había penalización si el Barcelona o Real Madrid no participaban. Qatar ofrecía 33 millones más un incremento anual del 3% a partir del cuarto año.



La publicación de estas informaciones y estos audios se han producido después de que la RFEF denunciara el pasado día 14 haber sufrido un ataque informático en el marco de una "acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria" y en la que habrían sustraído documentos, conversaciones y audios privados de su presidente y su secretario general.



Entonces anunció que "a través de su departamento de Integridad y Seguridad, va a denunciar ante la Policía Nacional la sustracción de información de sus cuentas de correo electrónico, así como de conversaciones de texto y audio privadas de ejecutivos del ente federativo".