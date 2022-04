El pacto entre Rubiales y Piqué: "8 kilos al Madrid y Barça, los otros, 2 y 1 y os quedáis 6 en la Federación"

El diario El Confidencial desvela este lunes el supuesto pacto entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y el jugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué para que la Supercopa de España se celebrase en Arabia Saudí.

Un pacto que donde la Federación se llevaría 6 millones de euros, mientras que Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, se quedaría con 4 millones.

Según recoge El Confidencial el presidente de la Real Federación Española de Fútbol presionó a las autoridades árabes para que pagara a Piqué hasta 24 millones de euros por disputar esa Supercopa de España en dicho país y trató de ocultar la participación del jugador en el contrato. "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", aseguró Rubiales a Piqué el 15 de septiembre de 2019, según señala El Confidencial.

En dicha información, Rubiales reconoce a Piqué que se va a reunir con el Real Madrid para trata este tema y ante una posible negativa del equipo blanco por disputar el torneo en Arabia Saudí, el presidente de la RFEF le iba a proponer a los blancos jugar la Supercopa en el Camp Nou

"A ver Geri, mira. Yo lo voy a hablar también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de p*** madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad (el Camp Nou), que es el campeón de Liga (el Barcelona) que es el campeón de Copa o finalistas de Copa (el Barcelona) yo creo que legitimidad tenemos…¿sabes?", aparece recogido en unos audios desvelados por El Confidencial.

Después de la reunión entre Rubiales y el Real Madrid, el máximo dirigente de la Federación española le confiesa a Piqué que el club presidido por Florentino no contempla salir de España por menos de 8 millones de euros.

Según informa El Confidencial, es entonces cuando Piqué vería la opción de llevar a cabo su plan: "A ver, Rubi. Si es un tema de dinero, si ellos [el Real Madrid] por 8 irían, hostia tío, se paga 8 al Madrid y 8 al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...".

En otro audio que ha sacado a la luz dicho medio, Piqué le explica a Rubiales cómo iría el tema de las comisiones y las cantidades de las mismas.

El acuerdo estuvo cerca de girar 180º cuando en agosto de 2019 una filtración provocó dudas en Rubiales ya que este tenía miedo de la reacción de la sociedad española por llevarse la competición a un país donde existe la pena de muerte y no se respetan los derechos de las mujeres y de los homosexuales.

Y fue entonces, según recoge El Confidencial, cuando Piqué habría vuelto a contar con Rubiales: "Rubi, entiendo perfectamente tu postura, pero piénsalo por un momento. Si tú ahora... todo el mundo sabe ya... era un rumor que íbamos a Arabia Saudí. Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra".

Estas palabras de Piqué a Rubiales parece que hicieron recapacitar al presidente de la RFEF ya que el 11 de septiembre de 2019 la Federación firmó el contrato para celebrar la Supercopa de España durante los próximos seis años, aunque no se hizo oficial hasta noviembre de ese mismo año.

Según El Confidencial, Gerard Piqué les he negado que cobrase ninguna comisión, mientras que la Federación se ha negado a hablar con ellos desde el pasado miércoles.

En noviembre de 2019, el presidente Rubiales negó a Juanma Castaño haber pagado alguna comisión a la empresa de Piqué.

