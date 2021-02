Joseba Larrañaga: "El Barça puede ser un rival muy temible en todas las competiciones"

Joseba Larrañaga, uno de los directores de El Partidazo de COPE, habla de los cuatro equipos que se han clasificado para las semifinales de la Copa de Rey y de la remontada épica del Barcelona en Granada después de igualar un 2-0 en los últimos cuatro minutos del encuentro.



"Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Al final nos han quedado unas semifinales bastante chulas en la Copa del Rey. Tres equipos históricos de nuestro fútbol y el Levante, que ha sido un poco el convidado de piedra. Merecidamente se ha metido el equipo de Paco López. Es un poco la ilusión de los equipos modestos que también van a estar presentes a través del equipo de Orriols entre los cuatro mejores de esta competición. Una competición que, como ya hemos comentado en otra ocasión, muchos equipos optan por tirarla, pero que es tremendamente bonita. Ahora, llegados a este punto, resulta muy atractiva. Llegados a este punto si que quería llamar la atención la situación que está viviendo el Fútbol Club Barcelona. Está mejorando muchísimo. El partido contra el Granada fue realmente espectacular. De cara a la segunda parte de la temporada, a lo más importante que nos viene ahora, las sensaciones del equipo de Ronald Koeman son realmente buenas. En ataque, con la figura de Griezmann, parece que ya se acopla perfectamente al juego del Barça; se entiende perfectamente con Leo Messi y con el resto de los compañeros; bien es verdad que tiene un déficit importante: la defensa. ¡Cuidado! En un par de semanas parece que va a regresar Gerard Piqué. Y si regresa en un buen momento de forma y tapa ese hueco que queda en la retaguardia, en la zaga, cuidado que el Barça puede ser un rival muy temible en todas las competiciones incluyendo el Atlético de Madrid, en la Liga. Es evidente que el bajón le va a llegar al conjunto rojiblanco, pero ahora está en saber cómo lo va a gestionar, cómo lo va a moldear y cómo lo va a frenar. Tiene que llegar. Así no puede aguantar toda la temporada porque está protagonizando unos registros absolutamente históricos. Creo que tenemos Liga, tenemos una Copa preciosa y vamos a ver que pasa en las competiciones europeas. Lo mejor está por llegar y nos vamos a divertir".

Con la sufrida victoria frente al Granada (3-5) en la prórroga en los cuartos de final de la Copa del Rey, el Barcelona logró clasificarse para las semifinales de la competición por décima vez en las últimas once ediciones del torneo del KO.



Desde la temporada 2010-11, el conjunto catalán solo ha caído eliminado antes de semifinales en una ocasión. Fue la temporada pasada, con Quique Setién en el banquillo. Los culés fueron superados por el Athletic Club (1-0) en cuartos de final, tras un gol en propia puerta de Sergio Busquets en el tiempo añadido.





We're back again in the final four!https://t.co/lCNvfzsf5A