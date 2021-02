DIRECTO | Granada 0 - 0 Barcelona; Aarón salva al Granada deteniendo los remates de Messi y Trincao

ESCUCHA AQUÍ EN TIEMPO DE JUEGO LA RETRANSMISIÓN DEL GRANADA - BARCELONA

8'. Remate de cabeza de Araujo que se marcha fuera. Pone Diego Martínez a calentar a Foulquier, no le está gustando nada el partido.

Minguella: "En cuanto se ha abierto un poco el Granada ha llegado la ocasión de gol del Barcelona".

7'. ¡AARÓN! Ha salvado el tanto el meta nazarí con una doble intervención, primero evitando un disparo cruzado de Messi y luego salvando un cabezazo picado de Trincao, muy atento al rechace.

Elías Israel: "El Granada en estos primeros cinco minutos es un coladero. Nunca le suelen hacer tantas ocasiones".

5'. Remate de cabeza muy desviado de Trincao tras un centro de Sergi Roberto desde la derecha.

3'. Mandó a córner Domingos Duarte el servicio de Messi desde la izquierda. Saque de esquina en corto que acaba en las manos de Aarón tras tocar Araujo con la puntera el centro de Trincao.

2'. Tapona Germán el disparo de Griezmann. Se la había dejado Trincao al francés.

1'. Primera llegada del Barcelona, cargó dentro del área Montoro a Sergi Roberto. No vio nada punible Sánchez Martínez.

COMIENZA EL PARTIDO | Rueda el balón en el nuevo Los Cármenes. Puso el cuero en juego Messi. El Granada con su habitual uniforme rojo y blanco juega con un 4-2-3-1. El Barcelona, hoy todo de negro, sale con un 4-3-3. Arbitra el encuentro Sánchez Martínez, en el VAR estará Iglesias Villanueva.

Minguella: "Lo de Trincao es un premio a su partido en el campo del Rayo y Koeman que es muy transparente dijo que le había gustado su actuación. Ter Stegen juega para asegurar".

Dani Senabre: "Por un lado ves a Ter Stegen y piensas va a por la Copa y luego ves a Trincao y dudas de ello".

Elías Israel: "El Granada tiene muchas bajas en el centro del campo, pero suena más a equipo suplente que titular".

Los dos fichajes del Granada en este mercado invernal, el lateral izquierdo Adrián Marín y el atacante portugués Domingos Quina estarán con sus compañeros en el estadio, pero no están entre los citados.

�� Refuerzos anímicos hoy en la grada. @AdrianMarin28 y Domingos Quina vivirán su primera gran noche en Los Cármenes junto a sus compañeros ����������������#GranadaBarça#LaCopapic.twitter.com/JDz31Ci5DM — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) February 3, 2021

En LaLiga Santander el enfrentamiento entre ambos acabó con 0-4 a favor del Barcelona gracias a los goles dobletes de Messi y Griezmann. El partido se jugó hace menos de un mes, el 9 de enero.

El Granada ha eliminado al San Juan, a la Cultural Leonesa, al Málaga y al Navalcarnero, todos ellos a domicilio por lo que el de este miércoles será el primer partido que jugue en casa en esta Copa del Rey. El Barcelona se deshizo en la prórroga del Cornellá y tuvo que remontar al Rayo Vallecano.

ONCE DEL GRANADA: Diego González hace algunas rotaciones y apuesta por algunos de los hombres que han llevado al Granada hasta los cuartos de final. Sigue en la portería Aarón Escandell, el portero de la Copa, Víctor Díaz ocupará el lateral derecho, Eteki será el compañero de Montoro en el centro del campo y Soro estará en la mediapunta. Arriba jugará Soldado.

ONCE DEL BARCELONA: No quiere sorpresas Ronald Koeman en el Nuevo Los Cármenes y sale con un once con muchos titulares en el que la única cara nueva es la de Trincao que será el acompañante de Griezmann y Messi en el ataque. En la portería Ter Stegen le quita el sitio a Neto y Sergi Roberto recupera el suyo en el lateral derecho. La pareja de centrales la formarán Umtiti y Araujo por lo que Lenglet empezará en el banquillo.