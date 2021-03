José Manuel Oliva: "La eliminatoria se perdió en la ida, hoy vimos un Sevilla magnífico, pero faltó pegada"

José Manuel Oliva, narrador del Sevilla en Tiempo de Juego, valoró enTiempo de Análisis la eliminación del Sevilla ante el Borussia Dortmund. El cuadro hispalense perdióm en la ida en el Sánchez Pizjuán por 2-3, logrando un insuficiente 2-2 en la vuelta, pero dando la cara.

"Una pena, el Sevilla cae eliminado aquí en Alemania, pero ha dado la cara. Ha competido a un excelente nivel en los 90 minutos y durante mucho tiempo ha arrinconado al Dortmund en su área, pero le ha falta pegada. En frente tiene un equipo que necesita un par de errores para hacer goles, con ese animal que es Haaland, que sin duda es el gran verdugo del Sevilla. Partido magnífico del Sevilla que ha estado incluso a punto de forzar la prórroga en la última jugada. Creo que esta eliminatoria no se ha perdido esta noche, se perdió en el partido de ida en el Ramón Sánchez Pizjuán con un 2-3 en el que le Dortmund se llevó un resultado excelente y que hoy el Sevilla, pese a jugar bien, no ha podido levantar".

El Sevilla cayó eliminado este martes en los octavos de final de la Liga de Campeones después de empatar con el Borussia Dortmund (2-2) en el partido de vuelta (5-4, en el global) tras un choque endiablado en el que los andaluces merecieron mejor suerte, sobre todo al comienzo con una presión imparable, y al final, cuando arrincaron al rival en su área.

El equipo de Julen Lopetegui aprendió de los errores y cambió su vestido para la visita al Signal Iduna Park. Olvidado ya el Camp Nou, incluso la derrota en Elche, el Sevilla salió apabullando a su rival porque no tenía otra opción -si quería remontar- y porque supo contener el juego de los alemanes. Y murió igual, matando.

Ocampos lanzó el primer zapatazo desde la frontal, no habían pasado ni dos minutos, y Óscar -la gran novedad en el once- estuvo cerca de conectar una volea ganadora dentro del área. El Sevilla rondaba el gol y lo demostraban los apuros locales, que tuvieron que echar mano de Erling Haaland para achicar agua en su propio área.

El noruego, autor de un doblete en el Sánchez-Pizjuán, permaneció en la sombra los primeros compases, incluso sufrió con impotencia un tiro de Suso al lateral de la red, pero a su primer oportunidad llevó la presa a la cazuela. Fue curioso, pero en la primera ocasión de los locales llegó el 1-0 castigando de manera cruel el esfuerzo de los nervionenses.

Los de Lopetegui pidieron falta sobre Suso en el arranque de la jugada, pero el árbitro concedió el gol sin acudir a la pantalla. El partido se puso muy cuesta arriba, pero todavía quedaban 45 minutos para la esperanza. Ese fue el mensaje del técnico sevillista, que no dejó de aplaudir las actuaciones de sus jugadores en la primera mitad.

En la segunda, el Sevilla terminó de morir, pero lo hizo con las botas puestas, siendo mejor que su rival y desplegando un excelente derroche de fuerza y de fe. En diez minutos todo enloqueció. Haaland marcó el 2-0 tras hacer falta a Fernando, pero el colegiado decidió pitar un penalti previo de Koundé. Bono paró el lanzamiento pero tuvo que repetirse por la posición incorrecta del meta marroquí.

Haaland, en su segundo intento, no falló y celebró con saña el tanto, riéndose de su rival, el mismo gesto infantil que había tenido Bono con él en su primer disparo. Un despropósito que hundió casi todas las opciones del Sevilla, pero que no mató el juego de los de Lopetegui. Óscar buscó desde la lejanía recortar distancias, pero fue otro ex pepinero, en este caso En-Nesyri, quien marcó desde los 11 metros.

De Jong fue derribado por Emre Can y el tanto aupó a los españoles, que se volcaron sobre la meta de Hitz para provocar el nerviosismo de su rival. Sin embargo, el gol no llegó, ni las prisas, ni el miedo de los 'borussers', que han tumbado al Sevilla en ambos duelos, en total con cinco goles, cuatro de ellos de uno de los jugadores que está llamado a marcar el fútbol mundial de los próximos años: Erling Haaland.

El delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, se mostró feliz por conseguir "algo muy grande" como el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras eliminar este martes a un Sevilla del que tenían claro que "iba a venir con mucha fuerza" en busca de remontar el 2-3 del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Ha sido un partido duro. Ahora estoy cansado, pero estar en la siguiente ronda es algo muy grande. Sabíamos que iban a venir con mucha fuerza, pero cuando marcamos ellos necesitaban tres. Ir 1-0 al descanso fue muy bueno y fue un bonito gol", señaló Haaland en declaraciones recogidas por la web de la UEFA.

Sobre su segundo gol, tras un penalti que tuvo que repetir tras fallarlo, advirtió que no habría sido así si Bono"se hubiera quedado en la línea". "Estaba un poco nervioso en el segundo penalti, pero sabía que sería bonito marcar un segundo gol", afirmó.

Además, con Ismael Medina en Movistar, el delantero noruego explicó su encontronazo con Bono. "Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló. Cuando me gritó en la cara en el primer penalti pensé mas me vale marcar otro gol y eso fue lo que pasó así que genial. Esto es normal en este mundo", ha explicado, quien se ha abrazado al portero sevillista al final del partido zanjando la polémica.