Haaland, sobre Bono: "Fallé y Bono se burló, entonces lo volví a tirar, marqué, y ya no se burló..."

El delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, se mostró feliz por conseguir "algo muy grande" como el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras eliminar este martes a un Sevilla del que tenían claro que "iba a venir con mucha fuerza" en busca de remontar el 2-3 del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Ha sido un partido duro. Ahora estoy cansado, pero estar en la siguiente ronda es algo muy grande. Sabíamos que iban a venir con mucha fuerza, pero cuando marcamos ellos necesitaban tres. Ir 1-0 al descanso fue muy bueno y fue un bonito gol", señaló Haaland en declaraciones recogidas por la web de la UEFA.

Sobre su segundo gol, tras un penalti que tuvo que repetir tras fallarlo, advirtió que no habría sido así si Bono"se hubiera quedado en la línea". "Estaba un poco nervioso en el segundo penalti, pero sabía que sería bonito marcar un segundo gol", afirmó.

Además, tras el partido, el delantero noruego explicó su encontronazo con Bono. "Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló. Cuando me gritó en la cara en el primer penalti pensé mas me vale marcar otro gol y eso fue lo que pasó así que genial. Esto es normal en este mundo", ha explicado, quien se ha abrazado al portero sevillista al final del partido zanjando la polémica.