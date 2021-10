Evangelio: "A Francia le gusta que su rival mantenga la posesión, y eso con España no va a ser negociable"

España y Francia buscarán este domingo en San Siro proclamarse campeonas de la Liga de Naciones. Dos selecciones que vienen de ganar a Italia y Belgica, respectivamente, y que el experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, Fernando Evanegelio, ha querido analizar a las dos selecciones en un nuevo vídeo de 'Tiempo de Análisis'.

“Este domingo vamos a vivir en ‘Tiempo de Juego’, en COPE, una final de gran cartel para la Liga de Naciones, esa competición que ha organizado la UEFA en los últimos años y que España ha conseguido llegar al último paso, al último paso que es contra la campeona del mundo, que con carácter, con físico, con un despliegue que no había demostrado en la primera vuelta contra Bélgica, en la segunda pudo remontar ese partido y se ha metido en la final. Francia es una selección que normalmente tira mucho de físico, de despliegue y que le gusta que su rival mantenga la posesión del balón, y en eso España no va a ser negociable, la España de Luis Enrique. Así que el guion nos lo podemos imaginar: dominio de España, que va a tener el balón, que va a querer tenerlo, que va a querer hacer una cosa parecida a la que hizo contra Italia. La diferencia es que los italianos también querían tener el balón y a los franceses no les ve a importar dejárnoslo. Hay que tener mucho cuidado con esos duelos físicos, por supuesto con su tridente de ataque: Griezmann, Mbappé y Benzema, que en la primera parte contra Bélgica no estuvieron bien, sí que estuvo algo mejor Mbappé que fue el mejor del partido, pero en la segunda parte se desataron y terminaron resolviendo el choque. Así que mucho cuidado con ese tridente de ataque con nuestros centrales, más nuestro mediocentro, cuidado con los duelos físicos, cuidado con no terminar las jugadas, pero seguro que vamos a disfrutar en COPE de un gran partido, de una gran final la del domingo España – Francia de la Liga de Naciones”

España, pendiente de Ferran

La selección española ha cerrado con un entrenamiento matinal en las instalaciones de Interello la preparación de la final de la Liga de Naciones, que disputará el domingo ante Francia en San Siro, con la ausencia de Ferran Torres en el grupo por el fuerte golpe en el empeine del pie derecho que arrastra desde la semifinal ante Italia.

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, dirigió un entrenamiento con 22 internacionales, entre los que estuvo el lateral derecho Pedro Porro con un vendaje protector en el gemelo derecho, zona en la que el viernes recibió un golpe que le impidió acabar la sesión de trabajo, y sorprendió la ausencia de Ferran.

La mañana comenzó con gran ambiente, con foto de familia de todos los jugadores y Luis Enrique en el centro del campo. El seleccionador felicitó por su cumpleaños al preparador de porteros, Juanjo González, que tuvo que recorrer el pasillo de los futbolistas para recibir collejas.

La sesión se inició con los jugadores colocados por parejas según su demarcación en el ensayo de acciones de salida de balón y posicionamiento táctico. Tras el rondo de calentamiento y los ejercicios de desplazamiento de balón, el seleccionador español incidió en temas de pizarra llevados al césped para preparar la forma de contrarrestar las virtudes de Francia en la final.

Pedro Porro entrenó con normalidad y la atención se centra en Ferran Torres, que sigue al margen por el fuerte golpe que sufrió en el pie derecho ante Italia. A pesar de ello, según ha informado Miguel Ángel Díaz, se espera que sea de la partida ante Francia.

Rabio, baja con Francia por Covid-19

Baja de última hora en Francia de cara a la final de la Liga de Naciones que este domingo (20:45) disputará en el estadio de San Siro en Milán ante España. Didier Deschamps no podrá contar para ese partido con el centrocampista de la Juventus de Turín Adrien Rabiot que ha dado positivo en los test de Covid-19 previos al encuentro.

Según ha comunicado el combinado galo, Rabiot ha dado positivo por coronavirus y tan pronto como se conocieron los resultados del test, el jugador inició un "confinamiento en solitario". "No se reunirá en Milán con sus compañeros", afirmó. "Por razones reglamentarias", Rabiot no puede ser sustituido por ningún otro futbolista, por lo que el seleccionador galo, Didier Deschamps, podrá contar solo con 21 jugadores para la final contra España.

En el partido de semifinales ante Bélgica, el mediocentro fue titular en el doble pivote de les bleus junto a Paul Pogba y disputó 75 minutos antes de ser sustituido por el joven jugador del Mónaco Aurelien Tchouameni.

