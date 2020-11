Un consejo de Joseba Larrañaga a Luis Enrique: "que ponga champán para los que se suben al barco"

Lo dice este jueves Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, en un nuevo 'Tiempo de Análisis': estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y vuelve LaLiga, "así que ya tenemos todos los ingredientes que queremos habitualmente".

Y lo dice porque la semana de la Selección ha sido "una semana de contradicciones. Primero, la factura de los compromisos internacionales, que es algo gravísimo para muchos clubes. El Atlético de Madrid – Barça es un caso de ellos, también el Real Madrid con la lesión de Sergio Ramos".

Manolo Lama: “¿Habéis visto alguna vez a España jugar mejor?” El narrador del Real Madrid y de la selección española, y director de Deportes COPE, sigue disfrutando de la exhibición de España en la goleada 6-0 ante Alemania. 18 nov 2020 - 21:20

Joseba Larrañaga | El Partidazo de COPE

Aunque para Joseba, la contradicción "viene dada por otro asunto. Como conclusión, yo me bajo del barco definitivamente y no pienso subirme. Porque el pasado lunes, en El Partidazo de COPE, cuando Juanma Castaño nos preguntaba si íbamos a ver el España - Alemania, yo dije que sí, que iba a verlo con mucho interés porque estamos hablando de dos de las mejores selecciones del siglo XXI".

"Son dos selecciones que están en proceso de renovación y era una oportunidad de ver a los nuevos valores de la selección alemana y del fútbol español, para ver cómo se movían en un partido clave dentro de una competición menor".

Los tertulianos de El Partidazo de COPE que se 'suben al barco'

Con su estilo habitual, Joseba Larrañaga da nombres y apellidos: "Guille Uzquiano dijo que lo iba a ver. Tomás Guasch dijo que también lo iba a ver. Y el resto fue un vacile generalizado".

Después de que Joseba confirmase en El Partidazo de COPE que se sentaría para ver el partido, "la primera respuesta que me llegó es '¡Qué vida más triste, no tienes nada que hacer!' Muy bien... ¿Qué pasó 24 horas después? Que todos estos que tanto criticaban, cogieron el bombo de Manolo y la mascarilla de Vox con la bandera de España y se convirtieron en lo más patriota del mundo, y ahora son los que están en primera línea de batalla defendiendo a la Selección. Pues yo me bajo. Que estén ellos y que estén en primera fila".

"Luis Enrique, pon champán, que estos son muy exigentes"

"Y voy a dar dos consejos", finalizó Joseba su análisis sobre la nueva euforia generada tras el 6-0 a Alemania del pasado martes en La Cartuja: "Uno, a Luis Enrique. Por favor, en los camarotes de tu barco pon champán, no cava porque todos estos son muy exigentes. Los demás nos conformábamos con una latita de cerveza que estuviera fresca".

Luis Enrique repasó la actualidad de la Selección Española y del Barcelona.EFE

"Y dos, a Rubiales. Que no se le ocurra presentar la candidatura para organizar eso porque les va a jorobar las dietas internacionales. Ahí se quedan ellos: cuando más les necesita la Selección, le pegan el palo y cuando menos lo necesitan, son los que se ponen en primera fila. Que sigan siendo tan listos como hasta ahora", finalizó.