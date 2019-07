Rafa Nadal y Roger Federer se miden en una de las semifinales de Wimbledon este viernes 12 de julio. Será la cuarta vez que se enfrentan ambos tenistas en el torneo británico. Hace once años que Nadal y Federer no se ven las caras en Wimbledon.



El partido se jugará en la pista central del All England Club tras finalizar la otra semifinal masculina, entre Roberto Bautista y Novak Djokovic.



La semifinal entre Nadal y Federer será histórica, un partido vivido en 39 ocasiones y con reminiscencias de 2008. Un Nadal-Federer. Otra, se jugará para la historia. En concreto para la de una persona que nunca lo olvidará, Roberto Bautista, que se medirá contra Novak Djokovic.

¿A qué hora se juegan ambos partidos?



Primero, a las 14:00 hora española, arrancará la semifinal entre el serbio Djokovic y el español Roberto Bautista, el tercer encuentro entre ambos este año y el que más puede poner el vello de punta al de Belgrado.



El Nadal – Federer se disputará justo después del primer encuentro. Tendrá lugar en torno a las 18:00 hora española.

Horario y dónde ver por TV el partido entre Rafa Nadal y Federer y el Bautista - Djokovic en Wimbledon







¿Desde qué canal de TV se podrá ver el partido?



Ambos encuentros se podrán ver por el canal #Vamos de Movistar plus. En COPE te contaremos todo lo que ocurra en ambos partidos desde los programas de 'Mediodía COPE', 'La Tarde', y en 'La Linterna' a las 20:30h Carlos Sáez contará la última hora del encuentro entre Nadal y Federer con Ángel García desde Wimbledon. En COPE.es te informaremos del resultado y de todo lo que ocurra en directo.





Así se prepara Rafa Nadal para el partido ante Roger Federer. Hemos podido comprobarlo en su cuenta de Instagram este jueves.