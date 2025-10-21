Juanma Castaño, convencido de que a Javier Tebas le ha salido mal la censura de las protestas de los jugadores por el partido en Miami: "El tiro por la culata"

La polémica que rodeó a la jornada 9 en Primera División con respecto al intento de censura por parte de LaLiga para esconder la protesta de los futbolistas contra la decisión de llevar el Villarreal - Barcelona a Miami, mereció una profunda e incisiva reflexión por parte del director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño.

Castaño está plenamente convencido de que a Javier Tebas le ha salido mal la jugada. Castaño no da crédito con que LaLiga haya obligado a rotular los primeros quince segudos de cada partido de la jornada con el cartel de "Compromiso por la paz", mientras los futbolistas permanecían inmóviles en el césped.

"Esto, fuera de España, la gente supongo que interpreta que se trata de un paro de los futbolistas por la situación en Gaza. Poner un rótulo de 'comprometidos por la paz' justo en el momento en el que se está produciendo un paro en el que los capitanes protestan o los jugadores protestan por el partido de Miami es que es eso sí que es adulterar la verdad", sentenció contundemente.

"Eso es adulterar la verdad", repitió Castaño, que pasó a reflexionar en las malas intenciones de LaLiga con esa acción: "O sea, ya no solo no quieres contar lo que está ocurriendo, que es una huelga porque los jugadores no están de acuerdo con cómo se ha gestionado el partido de Miami, sino que pones un rótulo que llama a la confusión en el mundo entero".

Castaño siguió asombrado cómo "un espectador de Inglaterra o Alemania, si uno no está en el día a día y ve a unos jugadores parados piensa que LaLiga hace paros por Gaza".

Pero la realidad va mucho más allá. Para Juanma Castaño, a Tebas "le ha salido el tiro por la culata". Cree que ha gestionado muy mal las maniobras para esconder o disfrazar la protesta, hasta el punto de generar justo lo contrario que le hubiera gustado al presidente de LaLiga: "Yo creo que, con esto, ha conseguido justo lo contrario. Es decir, le ha dado más publicidad a las protestas, intentando coartarlas, y ha ganado adeptos el grupo de aquellos que están en contra del partido", concluyó.