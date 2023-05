Las reacciones del mundo del deporte a la ausencia de Nadal en Roland Garros

Alejandro Blanco, en COPE: "Hay que respetar la decisión"

Alejandro Blanco, Presidente del COE, también ha mandado un mensaje tras el anuncio de Rafa Nadal en rueda de prensa. El tenista no estará en Roland Garros por sus problemas de recuperación con una lesión y además ha dejado abierta la puerta a una retirada en el año 2024.

Nadal no jugará Roland Garros, se tomará un descanso y tiene la intención de retirarse a finales de 2024

"Está atravesando una etapa de lesiones continuas de las que no se recuperaba y creo que lo que ha dicho es la consecuencia lógica de como es Nadal como persona y deportista", han sido las palabras de Alejandro Blanco para COPE.

Y añadía: "Primero se tiene que recuperar bien, lo ha ganado todo y creo que si no está en condiciones de ganar no competirá".

El presidente del COE además ha querido agradecer a Nadal todo lo que ha conseguido en su carrera. "Hay que respetar su decisión y garle las gracias por todo lo que ha hecho, por lo que ha significado para el deportes español y por la gran imagen que ha dado de España siempre", finalizaba.

Alcaraz, triste por la renuncia de Nadal a Roland Garros

El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, hizo público un sentido mensaje de ánimo y apoyo a su compatriota Rafael Nadal que este jueves anunció su renuncia a disputar el próximo Roland Garros y su ausencia de las pistas para lo que queda de temporada.

"¡Muchísimo ánimo Rafa!. Muy doloroso y triste para todos que no puedas estar en Roland Garros ni jugar más este año pero deseando que 2024 sea una gran temporada para ti y puedas despedirte como el gran campeón que eres", señala en las redes sociales Carlos Alcaraz.



El murciano, actual número uno del mundo, apuntala su puesta a punto para disputar el segundo grand Slam del curso, en París. Tras ganar el Masters 1.000 de Madrid y caer en la segunda ronda del de Roma, Roland Garros es su gran desafío.



Alcaraz, ganador del último Abierto de Estados Unidos, reconoció considerarse uno de los candidatos al triunfo en el Abierto de Francia que Nadal, baja por primera vez en dieciocho años, ha ganado en catorce ocasiones.

"¡Vamos Rafa!", el mensaje del COE y el CSD

El Comité Olímpico Español (COE) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) enviaron sendos mensajes de ánimo a Rafa Nadal, después de que el tenista mallorquín anunciara este jueves que no participará en Roland Garros al no estar recuperado de la lesión que sufrió en enero y que su intención es que 2024 sea su úlimo año.

"¡Vamos Rafa!. Tu ausencia en Roland Garros será sólo una pausa en el éxito. ¡Estamos todos contigo, te esperamos en las pistas", escribió el COE en redes sociales, tras la conferencia de prensa ofrecida por Nadal en la sede de su academia en Manacor, en la que no aventuró ninguna fecha para su posible vuelta a las pistas.



El CSD también mostró su apoyo a Nadal, de quien aseguró que su "esfuerzo diario nos ha brindado momentos de enorme felicidad. Más que los que nunca podríamos haber imaginado".



"Será difícil asumir que 2024 será tu último año, pero más difícil es aceptar que ahora tu cuerpo te pide parar. Recupérate. Te esperamos", apuntó el organismo, mientras la Federación Española de Tenis (RFET) se hizo eco del anuncio de que Nadal "se apartará del tenis durante unos meses mientras continúa recuperándose de su lesión". "Te deseamos lo mejor, Rafa", añadió.

Nadal, de 36 años, confirmó este jueves que no se ha recuperado todavía de la lesión del psoas ilíaco en la pierna izquierda que sufrió el pasado 19 de enero en el Abierto de Australia y no ha vuelto a jugar un torneo.



"La evolución de la lesión que me hice en Australia no ha ido como me hubiese gustado. He perdido objetivos por el camino, y Roland Garros se hace imposible. En este momento, no voy a poder estar en Roland Garros. Con lo que es ese torneo para mí, os podéis imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses", apuntó hoy Nadal, que el año pasado ganó el torneo parisino por decimocuarta vez.

Roland Garros: "Esperamos verte el próximo año"

Roland Garros también ha querido mostrar su apoyo a Rafa Nadal tras su decisión. "No podemos imaginar lo difícil que fue tomar esta decisión", ha sido el mensaje del torneo francés en redes sociales.

El mensaje finalizaba con una frase de apoyo: "Te extrañaremos en el Roland-Garros este año. Cuídate para volver más fuerte a las canchas. Esperamos verte el próximo año en París".