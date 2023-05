Nadal no jugará Roland Garros, se tomará un descanso y tiene la intención de retirarse a finales de 2024

Rafa Nadal ha desvelado este jueves en su academia su plan para los próximos meses. El mallorquín ha reconocido que su cuerpo no ha conseguido recuperarse de la lesión en el psoas iliaco sufrido en enero y que esta le impedirá disputar Roland Garros. Además, ha confirmado que se tomará un descanso sin poner una fecha de retorno para recuperar y preparar su cuerpo para un 2024 que presume será su último año en activo.

"La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado con la vista puesta en los siguientes objetivos y el más importante a día de hoy se hace imposible y no voy a poder estar en Roland Garros", ha señalado Nadal en rueda de prensa.

Además, el balear ha asegurado que no tiene "la intención de jugar los siguientes meses" y que va a poner "un punto y aparte" a su carrera para "intentar regenerar" su cuerpo. "No me voy a poner una fecha de regreso, mi intención es que 2024 sea mi último año", confesó. "Voy a parar y no voy a entrenar porque si no, no creo que llegue al año que viene", desveló.

"Creo que no me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente en mi carrera para que mi final no fuera en una rueda de prensa", afirmó antes de asegurar que "siempre vale la pena hacer un esfuerzo y espero que valga la pena". "El año que viene se acabará una etapa en la que hemos sido muy feliz y a partir de ahí empezará otra etapa distinta, pero en la que no tengo que ser menos feliz. En los próximos meses voy a hacer cosas que no he hecho en los últimos 20 años".

Rafa Nadal ha anunciado que no participará en la próxima edición del torneo de Ronald Garros.EFE





Este jueves se cumplen exactamente 4 meses desde que Rafa Nadal disputó y perdió su último partido de tenis. Fue en la segunda ronda del Open de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald con el que perdió en tres sets. A los pocos días se conocía que sufría una lesión en el psoas iliaco que le ha tenido parado hasta ahora.

El de Manacor sólo ha podido jugar cuatro partidos este año, perdiéndose además los Masters 1.000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, además del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.