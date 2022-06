Bordalás: "No sé si lo han hecho bien o mal pero no me he sentido ninguneado"

El técnico José Bordalás se despidió este lunes del Valencia en una rueda de prensa en la que no quiso analizar si el club ha actuado bien con él o si ha sido justo pero en la que dijo que no se ha sentido “ninguneado” aunque el máximo accionista de la entidad se reuniera con el italiano Genaro Gattuso para que tome las riendas del equipo antes de decirle que no iba a continuar.



“No sé si han actuado bien o mal, eso lo tienen que decir otras personas. Ya no pertenezco al Valencia he venido para despedirme. Ahora no ayudaría en nada volver al pasado, al mes de marzo o diciembre”, afirmó el entrenador alicantino, que dijo no saber “cuándo” se decidió su salida y dijo que no es algo que le preocupe.



Bordalás dijo que no se ha sentido “ninguneado” porque nunca se ha dejado “ningunear”. “Cuando te comunican que no sigues teniendo contrato no es lo que uno espera. Puedo estar más o menos de acuerdo, pero es la decisión del club. No es lo que me hubiera gustado. Mi conciencia está tranquila, me equivoco y lo voy a seguir haciendo muchas veces; quizás lo podría haber hecho mejor, pero mi compromiso ha sido máximo para tratar de hacerlo lo menos posible”.



“No le doy vueltas (a por qué estoy fuera). No me sorprende. En el mundo del fútbol, de la empresa, hay propietarios que toman decisiones. También me pasó un caso muy similar en el Alavés, que conseguimos un ascenso y me rescindieron. Lo acepté pero me afectó mucho, porque pensaba que era una injusticia; pero luego me fue francamente bien”, recordó.

Bordalás dio a entender que la decisión la ha tomado el máximo accionista del club, Peter Lim, y aseguró que no se lo esperaba. “Ha sido algo inesperado, pero esto es fútbol. Los clubes tienen propietarios y el club ha decidido que no continúe y tengo que aceptarlo. Me hubiera gustado seguir, continuar con algo que iniciamos hace un año”, admitió el alicantino, que tenía una campaña más de contrato. “No hay que entrar en detalles, los motivos los sabéis todos y es algo que tengo que aceptar”, asumió. “Le deseo lo mejor al Valencia y no sé si es justo o injusto, no sé si es la decisión correcta pero lo acepto y lo respeto”, afirmó.

El técnico aseguró que su relación con Lim y con el destituido expresidente Anil Murthy siempre ha sido “muy buena” y que nunca hubo ningún “conflicto”, más allá de que no siempre opinaran lo mismo: “Puede haber diferencias de pensamiento, porque cada uno dirige como considera. Yo demandaba unas cosas, no ha podido ser y es un momento de agradecimiento. No nos ha dado para Europa, pero sí para estar en la final de la Copa del Rey en la que una acción de Carlos Soler nos pudo dar la victoria. Estamos en la Supercopa, hemos mejorado las dos anteriores y hemos hecho debutar a muchos chicos de la Academia”, resumió.



“Dije que Lim era muy cercano, lo comenté, pensaba así y sigo pensándolo. Que no hayamos tenido contacto reciente no quiere decir que no sea una persona cercana. Conmigo ha tenido un comportamiento muy correcto, no le puedo echar nada en cara”, afirmó.



Bordalás, que dijo que el club y la afición le han marcado, se mostró dispuesto a ayudar a la entidad si se lo reclaman: “Me ha marcado muy positivamente. Tenía una percepción enorme de lo que era este club, pero cuando estás en el día a día y ves a esta gente, a familias enteras que se dejan todo por este club... Ha sido enorme poner mi granito de arena por que el club recuperara esa ilusión”, afirmó.



“Ha sido un año intenso, hemos vivido muchas emociones y quiero dar las gracias a los jugadores, a mi cuerpo técnico, al cuerpo médico, a la afición y a todos. Estoy orgulloso de haber dirigido al Valencia”, concluyó.