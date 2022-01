Bernard Tomic, a la juez de silla: "Estoy convencido de que tengo COVID, en dos días voy a dar positivo"

Bernard Tomic ha caído este martes en la primera ronda de la fase previa del Abierto de Australia ante el ruso Roman Safiullin por 6-1 y 6-4. Sin embargo, la noticia del partido estuvo en uno de los descansos en el que Tomic se dirigió a la juez de silla para decirle que estaba seguro de que tenía coronavirus.

A Tomic se le vio fatigado y por momentos mareado. Cuando iba 2-1 abajo en el segundo set, en el cambio de lado se dirigó a la juez de silla y le dijo que se encontraba mal físicamente. El jugador declinó que le atendiera el médico del torneo y fue cuando se dirigió de este modo a la juez de silla. "Estoy convencido de que tengo COVID, te digo que en los dos próximos días voy a dar positivo. Si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú".

Tomic cuestionó el sistema de pruebas antes de los partidos: "No me puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la pista con test rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en la habitaciónen. No hay pruebas oficiales de PCR", apuntó Tomic.