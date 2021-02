Rafa Nadal, baja por molestias en la espalda

El español Rafael Nadal anunció en su cuenta personal de Twitter que no podrá disputar su partido de Copa ATP programado ante el australiano Alex De Miñaur por una lesión en la parte inferior de la espalda.

“He decidido junto a mi equipo no jugar el primer partido de la Copa ATP como consecuencia de unas molestias en la parte inferior de la espalda. Espero poder estar para el jueves”, anunció en redes sociales.

Hi all, we have decided with #TeamSpain and my team, to not play today the first match of the @ATPCup here in #Melbourne since I have a stiff low back. Hopefully I’ll be better for Thursday. We have a strong team, all the to @pablocarreno91@BautistaAgut & @M_Granollers#vamos ����