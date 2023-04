Rafa Nadal se da de baja oficialmente del Godó

Rafael Nadal no estará sobre las pistas del Barcelona Open Banc Sabadell, tal y como adelantó la Cadena COPE este miércoles. El tenista manacorí continua con la lesión del psoas ilíaco de la pierna izquierda que le hizo abandonar en el Open de Australia. Con esta ausencia en el Trofeo Conde de Godó, el español suma su sexto torneo sin poder jugar esta temporada, tras no haber estado presente en: Doha, Dubai, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

"Barcelona es un torneo especial para mí, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre una sensación única. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición. Mucha suerte a mi amigo David Ferrer y todo su equipo para esta edición del Godó que seguro será como siempre un éxito a todos los niveles", ha comunicado Rafa Nadal.

