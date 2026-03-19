Óscar Pereiro explota por el penalti no pitado al Celta en Lyon por un clarísimo pisotón de Tagliafico sobre Javi Rueda: "Contra el PAOK ya me mordí la lengua..."

Apenas había comenzado el partido entre el Celta y el Olympique de Lyon en tierras lionesas cuando saltó la primera gran polémica. En el primer minuto, el defensor Tagliafico pisó de forma clamorosa el tobillo de Javi Rueda dentro del área. A pesar de la claridad de la acción, el árbitro bosnio Irfan Peljto no señaló nada y, para asombro de todos, el VAR no le instó a revisar la jugada.

«Un penalti como una casa»

La indignación se ha apoderado de la retransmisión de 'Tiempo de Juego', especialmente en la figura de Óscar Pereiro. El exciclista y comentarista ha calificado la jugada como "un penalti como una casa" y ha asegurado que "no tiene ni que haber un 60-40, es un penalti al 100 por 100". Su enfado ha sido evidente, considerando la acción como "indecente".

Pereiro ha ido más allá en su análisis, afirmando que la entrada era tan dura que incluso podría haber sido merecedora de expulsión. "Que ya no es que sea penalti, es que puede ser hasta roja", ha sentenciado, añadiendo que la acción "bordea la roja" y que el pisotón sobre el tobillo del jugador celeste fue muy claro.

La pasividad del VAR, a examen

La crítica generalizada no ha sido solo por el error del colegiado en directo, sino por la inacción del videoarbitraje. "Es inexplicable que no le llame el VAR", se ha repetido en la retransmisión. El sentir general lo ha resumido el comentarista Rubén Parra con una pregunta rotunda: "Si para esto no está el VAR, ¿para qué está?".

El colaborador también ha recordado polémicas arbitrales recientes sufridas por el equipo vigués: "Contra el PAOK, tanto el gol a favor del Celta anulado, como el gol en contra, no tuvimos las líneas", ha lamentado Pereiro. A pesar del controvertido inicio y de que "el Celta empezó mejor a pesar de los árbitros", el equipo ha tenido que sobreponerse a una decisión muy protestada.