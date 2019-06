Álex Corretja, en El Partidazo de COPE: "Si Nadal está bien de salud, le pasará a Federer"

El extenista y actual comentarista Alex Corretja, ha disfrutado como el que más del 12º Roland Garros conquistado este domingo por Rafa Nadal. Corretja lo tenía claro desde hace tiempo: "El resumen es que Rafa vuelve a triunfar pase por donde pase. Lo tenía muy claro, cuando me pusisteis en un aprieto el 1 de enero preguntándome quién ganaría Roland Garros. Venía mucho mejor de lo que el propio Rafa pensaba. Era más cuestión de detalles que por sensaciones suyas".

Quizás por el buen momento por el que atraviesa, ya todo el mundo piensa en superar a Roger Federer: "Me parece muy bien que lo digan y la gente lo exprese. Aunque en Eurosport, a pie de pista, nos decía que él no llegaba pensando en ganar Roland Garros y que sólo pensaba en el día a día, y en mejorar, creo que es inevitable no pensar en no luchar por la historia cuando lo tienes tan cerca. Si él está bien de salud, le pasará a Federer".

De cara a la siguiente gran cita, Wimbledon, es optimista y sitúa al de Manacor más cerca de los más favoritos, el propio Roger Federer y el serbio Novak Djokovic: "Le daría un 35% de opciones a Federer; un 35% a Djokovic y a Nadal, por aquello de que lo ha ganado menos veces, un 30%".

Sus argumentos tienen que ver con su estado mental y con la importante mejora en su juego sobre hierba: "En hierba, Nadal tiene más rivales que en tierra. Si Rafa se encuentra a gusto, ojo. Se defiende como un jabato y su juego de ataque es espectacular. Su resto va a ser mucho más agresivo. No lo pondría muy por debajo de los favoritos".