Djokovic encuentra un aliado para poder entrar en Estados Unidos

Novak Djokovic es la gran ausencia en el Másters 1.000 de Indian Wells junto a Rafa Nadal. En el caso del español, la razón de su no presencia en tierras californianas es la lesión que arrastra desde el Open de Australia. El serbio, por su parte, no ha podido viajar a Estados Unidos porque no está vacunado contra el coronavirus. Y eso que lo ha intentado de todas las formas posibles.

Su decisión ya le costó no haber podido disputar el pasado US Open y ahora le ha impedido jugar de nuevo un torneo importante. Y es que el país no permitirá al menos hasta el 11 de mayo la entrada de aquellos visitantes extranjeros que no tengan la pauta completa de vacunación contra el Covid-19.

Así, Djokovic se perderá Indian Wells y Miami. El serbio intentó en un primer momento pedir una exención para entrar en el territorio estadounidense, pero se le denegó. Su segunda opción, según apunta el New York Times, fue utilizar toda su influencia para que el Secretario de Estado, el Secretario de Transporte o el Secretario de Seguridad Nacional, cargos que tienen entre sus poderes permitirle la entrada a Estados Unidos le dieran permiso. Algo que tampoco fructiferó. Además, habría intentado ponerse en contacto con personas con relación directa con Joe Biden, máximo mandatario, para conseguir que se le levante el veto. Llegando a escribir a dos senadores republicanos.

El gobernador de Florida pide que se le deje entrar en el país

Si ha encontrado la ayuda del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien habría solicitado al presidente de Estados Unidosque dé su visto bueno a la participación del tenista en el Master 1.000 Miami. "Lo único que impide que Novak Djokovic participe en el torneo de Miami es el equivocado y poco científico requisito de vacunación contra el COVID-19 del presidente Biden para los viajeros extranjeros. Señor presidente, levante sus restricciones y déjelo competir", escribió DeSantis en su cuenta oficial de 'Twitter', donde adjuntó una carta donde recalcó que la prohibición a Djokovic "es injusta, acientífica e inaceptable".

Para el gobernador, este requisito de vacunación para los extranjeros "es erróneo y obsoleto". "Le insto a que lo reconsidere. Es hora de dejar a un lado la política pandémica y dar al pueblo estadounidense lo que quiere: dejarle jugar", reiteró DeSantis, cuyo Estado es la sede del segundo Master 1.000 de la temporada.