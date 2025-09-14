Tapia y Coello consiguen la triple corona en el Premier Padel de Roland Garros

En el templo del tenis convertido en catedral del pádel, Agustín Tapia y Arturo Coello han escrito un nuevo capítulo de su hegemonía. Los número uno del mundo han conquistado por tercer año consecutivo el Paris Major Premier Padel, imponiéndose en la final a Alejandro Galán y Federico Chingotto por un contundente 6-1 y 6-4. La victoria ha confirmado que la pista central de Roland Garros sigue siendo territorio inexpugnable para la dupla hispano-argentina.

El encuentro ha comenzado con un dominio absoluto de Tapia y Coello. Seguros al servicio, sólidos en la red y prácticamente sin errores, han encadenado cinco juegos consecutivos que les han llevado a cerrar el primer set por 6-1 en apenas media hora. Galán y Chingotto, que venían de una gran semana, no han encontrado respuesta ante la avalancha de winners y la consistencia de los líderes del ranking.

En el segundo parcial, los número uno han golpeado de nuevo en el tercer juego con un break que ha marcado el rumbo definitivo de la final. Aunque Galán y Chingotto han mostrado más resistencia, la balanza ya estaba inclinada. Con autoridad, Tapia y Coello han controlado cada intercambio y han evitado cualquier atisbo de reacción. La única opción de quiebre para sus rivales ha llegado en el décimo juego, pero no han sabido aprovecharla. Agus y Arturo echaron el cierre al partido con un 6-4.

El triunfo ha tenido un sabor especial, tratándose del noveno título de la temporada para Tapia y Coello, cinco de ellos conquistados en los últimos seis torneos. Además, la pareja ha mantenido su pleno de victorias en París desde que decidieron unir sus caminos.

Con esta tercera corona en Roland Garros, Tapia y Coello han reafirmado su condición de indiscutibles número uno del mundo. La pareja sigue demostrando que su presente es dominante y que su futuro todavía promete más éxitos.

En el cuadro femenino, Delfi Brea y Bea González han ratificado su condición de números uno del mundo después de ganar su séptimo título de la temporada, siendo este su tercer Major de 2025. Se han impuesto en la final a unas Marta Ortega y Tamara Icardo que han cuajado un torneo extraordinario en Roland Garros.