"He ganado el concurso de epitafios del cementerio de Torrero, en Zaragoza: en mi lápida ya pone 'En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo'"

La jornada en el programa Herrera en COPE ha comenzado con una noticia insólita narrada por Alberto Herrera: un jabalí ha provocado retrasos en el metro de Valencia al colarse en un túnel. Sin embargo, el verdadero protagonismo de la sección 'La Hora de los Fósforos' ha sido para los oyentes y sus historias sobre los premios más prestigiosos o populares que han recibido a lo largo de su vida, dando lugar a un desfile de galardones de lo más variado y emotivo.

Premios a la originalidad y el humor

Uno de los premios más singulares ha sido el de Pedro, quien ha relatado cómo ganó el primer concurso de epitafios del cementerio de Torrero, en Zaragoza. Su propuesta le otorga el derecho a inscribirla en su propia lápida: "En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo". Según ha explicado, el galardón incluía "unos libros, un vino español que hicimos allí, un poco de todo".

El humor también ha tenido su reconocimiento, como ha demostrado Mari Carmen. Ella ha recordado con gracia sus dos victorias: una por cantarle una canción al padre Apeles en su programa de televisión y otra en 'la parodia nacional' con la canción del "bombón bombero", que, según ha afirmado, "se ha hecho viral".

La oyente, que ha atribuido su participación a "la etapa esa que tenemos las mujeres de la menopausia, que nos volvemos locas", incluso se ha animado a cantar en directo para toda la audiencia.

Toda una vida de dedicación

El deporte ha estado presente con la historia de Andrés, por su labor durante 34 años como director de la escuela de un club. Ha contado que ha sacado "buenos jugadores, como era María José Martínez", campeona de España. Como gran aficionado al tenis, Alberto Herrera ha aprovechado para pedirle consejo sobre su aproximación a la red, a lo que Andrés ha respondido: "Siempre que el contrario tenga dificultades".

Herrera en COPE Alberto Herrera

Desde Mataró, Pepa, de 85 años, ha compartido un reconocimiento a toda una vida laboral. Trabajó 50 años en una cooperativa, donde le otorgaron la medalla de plata a los 25 años y la de oro a los 40. "Entré en el año 58 con 15 años y me jubilé con 65", ha recordado con orgullo.

El mundo de la moda también ha tenido su espacio con Estela, diseñadora de moda que ha relatado su victoria en un concurso que le otorgó el premio 'Aguja de Oro'. Se impuso a otros 40 diseñadores gracias a la presentación de 15 colecciones de alta costura, con especialización en chaquetería y trajes de novia. Ha explicado que vino a España en 2007 para homologar su carrera, un proceso "muy complicado" para el que tuvo que trabajar y ahorrar.

Galardones a la elegancia y la solidaridad

Con 88 años, Pilar Páramo ha sorprendido al revelar que fue "la primera mujer ideal de España en el año 66". También ha contado que en Italia quedó "como la mujer más elegante de Europa". Ha explicado que el premio, organizado por la revista Telva, buscaba valorar a una mujer que pudiera "ser madre, ama de casa o escritora", en contraposición a los concursos de misses. "No voy a salir en bikini", dijo al presentarse.

La historia más conmovedora ha llegado de la mano de Maripaz, de 84 años, quien ha hablado de su diploma recibido en el ayuntamiento de Alcorcón por su labor como voluntaria mayor de 80 años. También fue voluntaria en Proyecto Hombre y ha expresado el orgullo que siente por esa labor. "Nosotras cuando nos veníamos de la casa veníamos mucho más contentas, y parecía que traíamos alegría en el corazón, y estábamos agradecidas", ha confesado emocionada.