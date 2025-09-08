Sorpresa en el Premier Padel de Madrid: Augsburguer y Di Nenno se cargan a los números uno

El público del pádel en Madrid ha vivido una de esas noches que marcan época. Martín Di Nenno y Leo Augsburger han logrado un triunfo que ya forma parte de la historia reciente del circuito: se han proclamado campeones tras superar en la final a Arturo Coello y Agustín Tapia por 4-6, 6-3 y 6-4. El resultado no solo ha supuesto su primer título como pareja, sino también un hito sin precedentes: eliminar en un mismo torneo a los números 1, 2 y 3 del ranking.

Coello y Tapia golpearon primero, aprovechando una rotura en el tramo final para cerrar la primera manga con solidez. Sin embargo, lejos de desmoronarse, Augsburger y Di Nenno respondieron con temple. El joven de Posadas soltó el brazo en el remate, encontró confianza en la altura madrileña y, junto al oficio de Di Nenno, aprovecharon un par de errores rivales para equilibrar el encuentro con un 6-3 que desató la euforia en el Movistar Arena.

El tercer set se convirtió en un pulso eléctrico. En el 2-2, Augsburger sufrió un percance al golpearse con la red, pero tras ser atendido pudo continuar. Ese gesto de resistencia encendió aún más al público, que ya se había volcado con la pareja argentina. Coello y Tapia llegaron a tomar ventaja, pero la consistencia de Di Nenno y la potencia aérea de Augsburger acabaron marcando la diferencia. En el noveno juego lograron un break decisivo y, con el servicio a favor, no dejaron escapar la oportunidad y cerraron el partido.

La victoria ha tenido un sabor especial por todo lo que implica. En apenas su segundo torneo juntos, Di Nenno y Augsburger han demostrado que forman un proyecto sólido y ambicioso. El primero, curtido en mil batallas, ha encontrado en su compañero un socio explosivo y desbordante. El segundo, con solo 21 años, ha confirmado que su nombre ya está escrito entre los grandes.

El título de Madrid ha sido mucho más que un triunfo deportivo: ha simbolizado la irrupción de una pareja que ha llegado para desafiar a la élite. Con esta gesta, Di Nenno y Augsburger han abierto un nuevo capítulo en el pádel profesional y han encendido una ilusión que promete dar muchas páginas más de gloria.

En el cuadro femenino también saltó la sorpresa. Bea González y Delfi Brea lograron su tercer título de la temporada después de imponerse a las número uno. Delfi Brea y Gemma Triay claudicaron por segunda vez ante una pareja que tiene mucho que decir en el futuro.