María Angustias, vecina de Dúdar (Granada): "Los ríos no están limpios, hay muchos árboles caídos, ramas, zarzas..."

El municipio de Dúdar, en Granada, ha vivido una madrugada de tensión que ha culminado con el desalojo de sus 120 vecinos. La crecida del río Aguas Blancas, agravada por el desembalse preventivo del pantano de Quéntar a causa de la borrasca Leonardo, ha dejado la localidad completamente aislada por su entrada natural, lo que ha obligado a organizar una evacuación de emergencia.

Un rescate ordenado y por fases

La evacuación se ha desarrollado en varias fases. En un primer momento, tal y como ha relatado una de las vecinas afectadas, María Angustias, en el programa 'Herrera en COPE', las autoridades llamaron a las puertas de los vecinos para trasladarlos a la zona más alta del pueblo, el colegio. Allí, un grupo de 31 personas fue atendido por Cruz Roja, que "se están portando de maravilla".

Rescate de vecinos en Dúdar con el Presidente de la Diputación

La propia vecina ha explicado que, aunque ha llovido, el principal problema surgió con la suelta de agua del embalse. "Al abrir el pantano, el caudal ha aumentado una barbaridad. Aparte, los ríos no están limpios, hay muchos árboles caídos, ramas, zarzas... al venir ese volumen de agua, pues se ha desbordado, es lo que ha pasado aquí", ha detallado.

Una vez garantizada la seguridad inicial, se ha procedido al traslado completo de los habitantes. El dispositivo, en el que han participado bomberos, Protección Civil y servicios de emergencia, ha requerido habilitar un camino vecinal. Maquinaria pesada ha tenido que encabezar la caravana de minibuses y camiones para despejar la vía y asegurar el paso hasta el hotel Luna, en Granada capital, donde han sido realojados.

Atención a los vecinos y presencia de autoridades

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, se ha desplazado a la zona junto a los diputados de Emergencias y Obras para coordinar personalmente el dispositivo. Las autoridades se han reunido con los vecinos en la conocida como zona de Escuelas para explicarles la situación y la necesidad de pasar la noche fuera de sus hogares por seguridad.

La actuación, coordinada en todo momento con la Junta de Andalucía, ha sido valorada positivamente por los afectados. María Angustias ha confirmado la buena labor de los equipos de emergencia: "Han puesto a salvo, han contactado con bomberos, protección civil, Cruz Roja, y aquí están cuidándonos".