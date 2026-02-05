Patricia Trullas, ingeniera: "No es improvisado; estamos desembalsando cinco presas porque cada caudal es distinto y tenemos una previsión de lluvia complicada"

Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 76% de su capacidad total, lo que supone 11 puntos por encima del nivel registrado hace justo un año. Este notable aumento, provocado por el encadenamiento de diversos temporales de lluvia y nieve que afecta a la región desde finales de enero, ha llevado al Canal de Isabel II a intensificar las maniobras de desembalse controlado para garantizar la seguridad de las infraestructuras y los cauces de los ríos.

En una intervención en el programa 'Herrera en COPE Madrid', la responsable de Auscultación del área de explotación de presas del Canal de Isabel II, Patricia Trullas, ha explicado que, aunque se trata de una "situación decrecida", es un escenario "ordinario". "Estamos desembalsando, pero es un desembalse controlado para prevenir, precisamente, para poder controlar estas avenidas previstas, pero es una situación normal", ha asegurado Trullas a la periodista Mónica Álvarez.

Cinco presas abiertas y desembalses controlados

Actualmente, cinco de las trece presas del Canal mantienen sus compuertas abiertas. Tres de ellas se encuentran en el río Lozoya (Pinilla, Río Sequillo y Puentes Viejas), a las que se suman la de Pedrezuela, en el río Guadalix, y la de El Vado, en el río Jarama, cuyas aguas vierten después en el Jarama.

Los caudales liberados varían en cada infraestructura para mantener el volumen de resguardo necesario. Así, Pinilla desaloja 25 metros cúbicos por segundo, Río Sequillo 17 m³/s, Puentes Viejas 50 m³/s y Pedrezuela 8 m³/s. En el caso de El Vado, el caudal se sitúa entre los 30 y 50 m³/s. Trullas ha insistido en que "son caudales ordinarios que establecen las normas de explotación, no es un caudal exagerado en absoluto".

Seguridad garantizada ante la llegada de más lluvias

La decisión de abrir las compuertas no es improvisada, sino que responde a criterios técnicos "establecidos por las normas de explotación". Desde el Canal de Isabel II se utilizan modelos de simulación hidrológica y previsiones meteorológicas diarias para decidir "cuándo y cuánto abrimos". A pesar de la gran cantidad de nieve almacenada en las cuencas de cabecera, Trullas ha lanzado un mensaje de calma: "Estamos en una situación de total seguridad". Ha recalcado que "no hay ningún tipo de riesgo para nuestras infraestructuras, en absoluto".

El delegado del Gobierno y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo

De cara a los próximos días, se espera una "semana complicada", con una previsión de lluvia "bastante importante" para el miércoles y el jueves. "Probablemente el jueves llueva más, pero estamos por eso redistribuyendo los volúmenes en los distintos embalses para estar preparados para alojar la crecida de los ríos", ha concluido Trullas, pidiendo "tranquilidad".

La borrasca Leonardo azota la Península

Esta situación en Madrid coincide con el paso de la borrasca Leonardo, que está dejando precipitaciones y fuertes vientos en toda la Península y Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El temporal será especialmente intenso en Galicia y Andalucía, donde se podrían superar los 200 litros en puntos de Cádiz y Málaga, y los 150 en Granada y Jaén.

En la Comunidad de Madrid, las precipitaciones serán más intensas en la sierra, con una cota de nieve que irá subiendo a lo largo del día hasta alcanzar los 2.000 metros. Se esperan también nevadas significativas en las montañas del centro y norte peninsular, y el viento soplará con rachas muy fuertes en amplias zonas del país, como los litorales de Galicia, el Cantábrico y Andalucía.