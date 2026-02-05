Los elogios de Manolo Lama a la afición del Valencia: "Con el equipo a un punto del descenso no le han dado la espalda, son la gran joya del club"

Un gol de Iñaki Williams en el minuto 96 clasificó al Athletic para las semifinales de la Copa del Rey tras vencer en Mestalla al Valencia (1-2). En la primera parte, el gran protagonista fue Sadiq con sus dos goles, uno de ellos en propia puerta. Y en la segunda, lo fueron Dimitrievski deteniendo un penalti a Jauregizar en el 75 y los hermanos Williams, con Nico asistiendo a Iñaki en ese gol en el tiempo de descuento.

EFE Jesús Vázquez, dolido con la derrota del Valencia contra el Athletic en Copa.

Mestalla, pese a que el conjunto 'che' vive un mal momento en La Liga, se volcó con la Copa ya desde las horas previas al choque. Miles de valencianistas recibieron al autobús del equipo y, con el pitido inicial, el estadio fue una auténtica caldera. Sin embargo, ese gol dejó muy tocados a unos seguidores que el domingo volverán a dejarse la garganta contra el Real Madrid.

LA DERROTA MÁS DOLOROSA

Carlos Corberán reconoció en rueda de prensa que la derrota ante el Athletic en cuartos de final de la Copa del Rey ha sido "de las más dolorosas". "El vestuario está decepcionado y dolido. El partido de hoy es un palo, hemos dado importancia desde el inicio a la Copa, queríamos estar en semifinales y desafortunadamente no lo hemos conseguido. Ahora mismo es difícil de digerir porque la ilusión era tremenda", señaló el entrenador del Valencia.

EFE Carlos Corberán durante el Valencia - Athletic de la Copa del Rey.

Corberán, además, dijo que el partido tuvo dos mitades: "Una primera en la que hemos jugado mejor que ellos y una segunda donde ellos poquito a poco se han hecho con el control del partido y hemos perdido volumen de ocasiones".

"Ha llegado ese momento equilibrado donde cualquier detalle podría desequilibrar el partido, ellos lo han tenido y lo han aprovechado. La decepción de no haber aprovechado el factor campo convierte esto en más doloroso. Hemos concedido un gol raro, el equipo se ha volcado en el final de la primera parte, pero no hemos logrado materializar. Hemos tenido ocasiones para desequilibrar el partido y no ha sido así. Cuando parecía que el equipo iba a ir a la prorroga han conseguido marcar el gol", asumió.

LOS ELOGIOS DE MANOLO LAMA A LA AFICIÓN DEL VALENCIA

Pese a la derrota en el último minuto, el ambiente en Mestalla durante todo el partido fue espectacular. Un detalle que Manolo Lama destacó durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE.

"Piensa que el Valencia está a un punto del descenso y han venido 47.000 personas. No había localidades y se ha puesto el cartel de no hay billetes un miércoles a las nueve de la noche", señalaba el narrador de Tiempo de Juego.

Y agregaba: "La gente, pese a la situación deportiva, no le da la espalda a su equipo y ha estado apoyando hasta el final. Han creído en ellos, pero no han tenido la suerte de meterse en semifinales".

Y para finalizar, Manolo Lama dijo: "La gran joya del Valencia es su afición, como ha demostrado contra el Athletic".