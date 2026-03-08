Galán-Chingotto y Delfi-Gemma consiguen un doblete histórico para M3 en el Premier Padel de Gijón

El Gijón Premier Padel P2 ha bajado el telón tras una semana de gran ambiente en Asturias y ha dejado una imagen difícil de olvidar: las dos finales del torneo han coronado a parejas que comparten el mismo centro de trabajo. Ale Galán y Fede Chingotto, en el cuadro masculino, y Gemma Triay y Delfi Brea, en el femenino, han conquistado el título en un fin de semana redondo para M3 Padel Academy, donde ambas parejas entrenan bajo la dirección de Jorge Martínez.

El torneo ha reunido a más de 24.000 aficionados durante toda la semana y ha colgado el cartel de todo vendido en el fin de semana decisivo. En ese escenario, las finales han repetido los mismos enfrentamientos que se habían visto semanas atrás en el Riyadh Season P1, aunque en esta ocasión el desenlace ha sido diferente y los títulos han cambiado de manos.

En el cuadro masculino, Fede Chingotto y Ale Galán han vuelto a saborear la victoria y han puesto fin a la racha de títulos de Arturo Coello y Agustín Tapia. Desde el inicio, la pareja ha mostrado un juego sólido y muy consistente que le ha permitido imponer su ritmo en la pista. Ese control se ha traducido en un break decisivo en el tramo final del primer set, que ha terminado cayendo de su lado.

Los números uno han reaccionado en la segunda manga y han conseguido romper el servicio en el sexto juego, pero la respuesta de Galán y Chingotto ha sido inmediata. Han recuperado el break y han llevado el set al tie-break, donde se han mostrado más acertados en los momentos clave para cerrar el encuentro por 7-5 y 7-6(3).

Antes del partidazo masculino, ha tenido lugar la final femenina, que ha ofrecido uno de los partidos más intensos del torneo. Gemma Triay y Delfi Brea han vuelto a levantar un trofeo 154 días después, rompiendo así una racha sin títulos que se prolongaba desde octubre pese a haber encadenado varias finales en el tramo final de la pasada temporada.

Enfrente han tenido a Ariana Sánchez y Andrea Ustero, campeonas del primer torneo del año y todavía invictas como pareja. El duelo ha sido un auténtico maratón de más de tres horas, convirtiéndose en el partido más largo disputado desde la introducción del Star Point. Triay y Brea han comenzado dominando el encuentro y se han llevado el primer set, pero sus rivales han reaccionado para forzar el tercer parcial. Finalmente, han encontrado el último impulso para cerrar el choque por 6-4, 6(4)-7 y 6-3.

Más allá de los resultados, el torneo ha dejado una fotografía significativa para el pádel español: las dos parejas campeonas trabajan a diario en el M3 Padel Center, en Madrid, bajo la dirección de Jorge Martínez. Un doblete que refuerza el papel de M3 Padel Academy como uno de los grandes centros de alto rendimiento del pádel mundial.