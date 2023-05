Varios.- Cristian Fernández se proclama campeón del mundo de acuatlón

El español Cristian Fernández se ha proclamado este lunes campeón del mundo de acuatlón, un resultado que permite a España conquistar su segunda medalla en el Campeonato del Mundo Multideporte Ibiza 2023.

En la localidad de Santa Eulària des Riu, el pontevedrés cruzó la meta en primer lugar por delante de los británicos Christopher Perham y Jimmy Lund, que fueron plata y bronce respectivamente.

Fernández hizo un gran primer segmento de natación, llegando tercero a la T1, a solo tres segundos del líder. El gallego hizo una perfecta transición saliendo ya segundo de la carrera a pie y a falta de dos kilómetros consiguió rebasar al primer clasificado, el británico Lund, para acabar proclamándose campeón.

"Le dedico esta victoria a todos mis amigos y a toda mi familia, que me han estado apoyando siempre; he vivido momentos difíciles y siempre estuvieron ahí. Voy a seguir haciendo acuatlón, además me hace mucha ilusión el Mundial de Pontevedra 2025", declaró.

En categoría femenina, Sara Pérez Sala finalizó en cuarta posición a tan solo unos segundos de la alemana Céline Kaiser, que se hizo con el bronce, mientras que la plata se la adjudicó la eslovaca Margareta Vrablova y el oro, la húngara Zsanett Bragmayer. Por su parte, Kevin Viñuela terminó séptimo, Ander Noaín lo hizo noveno y la debutante Susana Sevillano fue vigésima octava.

Mientras, la 'Paratriarmada' española sumó nueve metales en el Mundial de acuatlón. En Ptwc, Manuel Alfonso Betancort se colgó el oro; en Pts2, Javier Vergara fue oro y Javier Marín, plata; en Pts3, Kini Carrasco también logró un oro; en Pts4, plata para Carmelo Pérez y bronce para Bartomeu Caldentey bronce; en Pts5, Jairo Ruiz se adjudicó el oro y Antonio Franco, la plata; y en Pts5, Cristina Miranda sumó otro oro.

Entre los espectadores presentes en Santa Eulària des Riu se encontraba el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco. "Hay que felicitar a la federación internacional y a la federación español por este éxito organizativo, creo que todo esta saliendo perfecto en esta fiesta de triatlón. Y por supuesto, quiero felicitar a Cristian Fernández que ha hecho un espectacular mundial y que decir de Mario Mola, al que solo le falta la medalla olímpica, que espero que acabe cayendo", indicó.

El miércoles se celebrará el Mundial de Duatlón Cros en la localidad de Sant Antony de Portmany. Este martes, los deportistas tendrán la ocasión de participar en un acto para la plantación de 50 árboles frutales sen la finca regenerativa de Terra Viva Ibiza en Sa Forada para ayudar a crear el bosque comestible más grande de la isla basándose en la agricultura regenerativa.

El Campeonato del Mundo Multideporte de Ibiza será el primero de los tres grandes eventos internacionales que acogerá España en este año histórico para el triatlón español, ya que en Madrid tendrá también lugar el Campeonato de Europa del 2 al 4 de junio y a Pontevedra llegarán los mejores atletas del mundo en la Gran Final de las Series Mundiales del 20 al 24 de septiembre.