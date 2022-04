Juanma Castaño: "Me gustaría saber la opinión de Piqué si en vez de ser él hubiera sido Florentino Pérez"

El director y presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, se pasó este martes por el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz para analizar las palabras de anoche del jugador del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, tras conocerse sus negocios con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales en relación a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí y que desveló este lunes El Confidencial.

"Yo lo agradezco y valoro que se ponga delante de un micro y lo hizo en un espacio de libertad para los periodistas algo que no hizo Rubiales", apunta Juanma sobre lo que hizo anoche Piqué a través de su canal de Twitch.

Audio





"Todo apunta que es legal, pero hay un claro conflicto de intereses", señala Juanma Castaño y pone el siguiente ejemplo: "No entendería que Rafa Nadal fuera a Ronald Garros y tuviera un acuerdo económico con Ronald Garros y el resto de tenistas no".

El director de El Partidazo de COPE volvió a insistir que él no duda de Piqué "pero si hay cualquier acontecimiento polémico, que en el fútbol es habitual, da lugar a sospechas que un jugador de tipo tenga negocios con el presidente de la Federación".

Y en relación a esos negocios de Piqué con Rubiales, Juanma Castaño se pregunta cuál sería "la opinión de Piqué si en vez de ser él quien negocia con Rubiales hubiera sido Florentino Pérez".

Y Castaño, siguiendo en su idea de la existencia de conflicto de intereses en todo este asunto, reflexiona en relación al equipo de Piqué, el Andorra: "Si en la parte final de la temporada hay arbitrajes a favor del Andorra es normal que sus rivales piensen que se adultera la competición" y añade que se debería de evitar este tipo de negocios.

En la mañana de este martes, El Confidencial ha sacado a la luz que Piqué pidió a Rubiales la intermediación del Rey Emérito Juan Carlos I para que se llegara a la firma del contrato con el gobierno saudí.

En relación a esta nueva información, Juanma confiesa que "no me sorprende nada" y añade: "Fue una operación conjunta entre Piqué y Rubiales. Diseñaron una forma de llevarse la Supercopa a Arabia Saudí. Rubiales estaba al corriente de todo los trabajos de Kosmos aunque a mí me lo negara".