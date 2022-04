Las explicaciones de Piqué sobre las comisiones de la Supercopa de España

¿Cómo es la relación de Kosmos con Rubiales?

- "La gente de Arabia Saudí quería traer competiciones oficiales al pais. Optamos por hablar con el presidente de la RFEF para ver si estaban interesados en mover la Supercopa de España y cambiar el formato. Al final decidieron ir a Arabia Saudí. En el mundo un 10% de comisión es relativamente bajo. Era una cifra acorde con lo que cobran las agencias".

- ¿Consideras moral que un futbolista en activo negocie un asunto tan importante con el presidente de la Federación?

- "Es un audio sacado de contexto. Estoy ayudando a Rubiales una fórmula que tenga lógica. La referencia me las había marcado el presidente, a partir de ahí, ¿en qué más puede afectar? No tiene nada que ver un tema comercial con el tema en el campo. Traigo una oportunidad para la Real Federación Española de Fútbol. El cambio de formato sucede en el 2020 que pasa de dos equipos a cuatro equipos. En estos tres años puedes ver si me han ayudado en el terreno de juego. ¿No le puedo llamar 'Rubi' al presidente de la Federación? ¿Qué tiene que ver un acuerdo comercial? Sé separar un acuerdo comercial de jugar al fútbol".

- ¿Puede salir algo que te comprometa?

- "Me da igual. Hay gente que puede dudar. Algo que se ha hecho ilegal es coger unos audios privados y, en vez, de investigar esto... es un tema que ya salió en 2019 y no fue noticia. No hay que ser muy listo para saber quién puede estar detrás de esto"

¿Quién lo ha podido filtrar?

- No voy a nombrar a Tebas. Es negocio para todos. Así funciona el negocio. El proceso es muy limpio y claro. Os lo puedo explicar tranquilamente. Audios sacados de contexto os sentiriáis todos privados de vuestra intimidad. Aquí nadie va a investigar y no va a pasar nada".

