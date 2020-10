Raúl Fernández suma su cuarta 'pole' de la temporada

El español Raúl Fernández (KTM)sumó su cuarta "pole position" de la temporada en el Gran Premio de Aragón de Moto3 que mañana se disputará en el circuito de Motorland Alcañiz, por delante del italiano Celestino Vietti y del español Albert Arenas, ambos sobre sendas KTM.

Un nuevo cambio en la dirección del viento benefició a los pilotos para la primera clasificación al volver a soplar como en el primer día por detrás, de cola, lo que permitía conseguir unas velocidades puntas más altas y que supieron aprovechar el español Carlos Tatay (KTM), el japonés Ayumu Sasaki (KTM), el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y el británico John McPhee (Honda) para conseguir el pase a la segunda.

