Carlos Sainz, en El Partidazo de COPE: "¿Quejas de los rivales? Cuando ganaban de goleada no se quejaban"

Carlos Sainz se va a la jornada de descanso en el Rally Dakar con el liderato en coches. El enviado especial de la Cadena COPE a Arabia Saudí, Carlos Miquel, habló con el piloto madrileño:

Carlos Miquel: Hola buenas noches

Carlos Sainz: Hola buenas

Miquel: Estar siempre en el podio, menos en un tramo especial, significa que estas rozando la perfeccion

Sainz: Las diferencias son todavía muy pequeñas, queda mucha carrera por delante y soy tremedamente prudente, pero sí que es cierto que estoy contento y satisfecho, primero porque el coche está funcionando bien y estamos liderando la carrera, como no podía ser de otra manera, estoy contento.

Miquel: ¿Qué es lo que más te está gustando del Mini? Tienes un buen motor, buenas suspensiones, después de aquel Peugeot​ que lo copiaba todo, que fue un invento tuyo…

Sainz: Lo que se ha tratado es de replicar el concepto del Peugeot. Estoy contento porque es el tercer proyecto en el que me involucro con una marca en el Dakar y por lo menos hemos logrado hacer un coche ganador de etapas y un coche rápido. Fue el Volkswagen, después el Peugeot y ahora este.

Miquel: He recopilado diferentes frases, le he preguntado a diferentes rivales tuyos. Le he preguntado a Al-Attiyah​ y me ha dicho que eres un gran hombre de deporte, que eres rapídisimo, de edad nada, que vas a seguir rápido. Le he preguntado a Lucas Cruz, ¿en el coche se nota los 57? Y me contesta que se nota en el crono lo bueno que es. Y le preguntaba a Fernando Alonso y me decía que tú eres capaz de regularlo y que lo tienes muy bien para ganar. ¿Con qué te quedas?

Sainz: Me quedo con agradecerle a todos los comentarios. Aquí cada uno aprieta lo suyo. Al-Attiyah aprieta, Peterhansel aprieta…queda como he dicho, mucha carrera y lo único que podemos hacer en seguir ahí día a día y tratar de ir haciendo kilómetros. Hoy más de 4 horas y media a fondo. La próxima etapa son 550km….hace mucho tiempo que no hacemos una etapa de 550 kilómetros. Va a ser algo especial porque vamos a estar más de 5 horas y al ritmo que se va ahora…5 horas va a ser duro.

Miquel: ¿Notas en el cuerpo el cansancio?

Sainz: Lo noto en el cuello. Lo notas cuando coges muchos bache y es que hemos cogido un par de ellos o tres realmente fuertes que te duelen, sobre todo si lo tienes un poco tocado como lo tengo yo. Son muchos kilómetros.

Miquel: Hemos visto una imagen tuya, no sé si la has visto por televisión, bajando una bajada de arena completamente de lado, a saco, completamente cruzado, como dejándote caer…

Sainz: El problema es que abajo, probablemente abajo que es lo que pasaba ayer, de esa rampa de arena, llegas y hay un ángulo de 90 grados y cuando llegas abajo es cuando sufres.

Miquel: ¿A qué dedicas el día de descanso?

Sainz: Recuperar físicamente, masaje, descansar...

Miquel: ¿Tú no eres como Alonso que se nos ha ido a dormir pronto?

Sainz: Intentaré dormir, pero más de 6-7 horas no creo que duerma. Está el cuerpo acostumbrado a dormir poco y tampoco en el día de descanso puedes dormir más de lo normal así de repente

Miquel: ¿Qué te dice tu hijo?

Sainz: Está contento. Hablamos todos los días y está muy contento y que siga igual.

Miquel: Los rivales se quejan de que tienen poca potencia con respecto a Mini ¿qué tienes que decir?

Sainz: El año pasado cuando ganaban por goleada nadie se quejaba. En Marruecos hace dos meses cuando nos sacaron 18-20 minutos nadie se quejaba. El Rally está muy igualado y no merece la pena hacer un comentario más.

Miquel: Y de Fernando. Lo hemos hablado, lo hemos estado viendo, lo hemos visto en las carreras que compartimos de Fórmula 1, hemos visto cómo ha ido evolucionando ¿está ya en el segundo escalón, detrás de los tres que lucháis por el título?

Sainz: Seguro. Lo está haciendo genial y es que aprende muy rápido, por eso es lo que es y por eso es un doble campeón del mundo de Fórmula 1, de los mejores pilotos que hay y haga lo que haga, como se ponga a ello, aprenderá y aprende muy rápido

Miquel: Dime etapa…

Sainz: La maratón, pero la próxima son 550 kilómetros y luego hay otras dos más…Aquí hay todavía mucha tela que cortar