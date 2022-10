Victoria para Rins, vuelta al podio para Márquez y liderato para Bagnaia en Phillip Island

El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) consiguió su primera victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island, en el que el también español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió su primer podio tras la cuarta intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter en el brazo derecho, y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) es el nuevo líder del campeonato.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) cometió un error durante la carrera que le hizo perder muchas posiciones y en su intento de remontar acabó rodando por los suelos y perdiendo el liderato del campeonato, en el que ahora es segundo a 14 puntos de Bagnaia.

