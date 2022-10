Pole y récord para Dennis Foggia en Buriram

El italiano Dennis Foggia (Honda) estableció un nuevo récord absoluto de Moto3 al conseguir la 'pole position' para el Gran Premio de Tailandia que este domingo se disputa en el circuito 'Chang International' de Buriram, por delante del español Jaume Masiá (KTM) y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna).

El líder del mundial, el español Izan Guevara (GasGas), tuvo que pasar por la primera clasificación y como siempre en solitario consiguió acceder a la segunda, en la que no pudo dar ese paso adelante que necesitaba y se tuvo que conformar con la undécima posición, en cualquier caso mejor que el segundo clasificado del campeonato, su compañero Sergio García Dols, que se vio relegado a la vigésima plaza, muy atrás en la formación de salida y obligado como Guevara a remontar lo antes posible para no quedarse 'cortado'.

With the GASGAS duo 11th and 20th, tomorrow is a huge opportunity for @dennisfoggia71 to drag himself back into title contention! ??#ThaiGP ???? pic.twitter.com/01P4IZv6Ei