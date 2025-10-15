"Aquí en el Supremo la expectación es máxima para la vistilla, a lo mejor la maletita con una muda no estaría de más para José Luis Ábalos"

Lo probable sigue siendo que no se dictamine prisión provisional. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque eh es la cuarta vez que declara Ábalos ante el Supremo y hasta ahora ni la fiscalía anticorrupción ni el propio juez eh al margen de lo que pidieran las acusaciones, habían acordado esa medida cautelar. Y les bastaba con retirar el pasaporte, pedirle que comparezca periódicamente y que no salga del país y con eso eh parecía suficiente.

Y además es diputado, que es una condición esta, la de representante electo, digamos que suscita cierto respeto eh no siempre bidireccional, ¿verdad?, en la judicatura. Pero en su contra está lo que ha pasado en los en las últimas horas y es primero ese intento de evitar lo que va a pasar en el día de hoy, es decir, el intento de postergar al menos y no evitar es la declaración ante el juez por la triquiñuela. Primero de jugar a ver si dejo el escaño y no y entonces mandan a la Audiencia Nacional porque dejaría de estar aforado la causa y por tanto retraso el momento fatídico. O por la romper con el abogado en vísperas de la declaración.

La esperanza también de que el juez Leopoldo Puente le eh posponga la la vista. Esto ha enfadado bastante al magistrado y enfadar a un juez del Supremo no es una buena decisión, como ya sabes Antón Cerdán desde hace unos meses, ¿verdad?. Con lo cual ahora mismo aquí la expectación es máxima porque efectivamente hay una vistilla convocada para después de la vista donde se decidirán las medidas cautelares y donde a lo mejor pues efectivamente la maletita con las mudas no estaría de más para José Luis Ábalos.